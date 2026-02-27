Nonostante siano state rese disponibili sulle piattaforme solo dalla notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, le canzoni del Festival di Sanremo hanno già monopolizzato la classifica Fimi dei singoli di questa settimana, con risultati molto indicativi. A guidare la ‘top ten’ è infatti Male Necessario di Fedez e Marco Masini, che a questo punto possiamo considerarela canzone da battere. Il duetto ha convinto sia i giornalisti della sala stampa durante la prima sera, sia il pubblico del televoto e le radio che hanno espresso il loro giudizio di mercoledì: adesso arriva anche il riscontro diretto dei fruitori di musica che, almeno nei primi due giorni, hanno ascoltato il brano sulle piattaforme.

In particolare, Fedez e Masini festeggiano anche il primo posto su Amazon Music.

Ottima partenza per Ditonellapiaga, Sayf, Nayt e Samurai Jay

Indipendentemente dal piazzamento finale, si può già dire che questo sarà un Sanremo d’oro per Ditonellapiaga: la cantautrice romana conquista con Che fastidio! il secondo posto nella classifica dei singoli ed è la più trasmessa dalle radio italiane, oltre ad essere al momento la prima su Apple Music. Sayf con Tu mi piaci tanto raggiunge il terzo posto in classifica, precedendo altri due giovani esordienti al Festival, come Nayt con Prima che e Samurai Jay con Ossessione. Quest’ultimo in particolare ha visto salire gli streaming su Spotify, tanto da aver conquistato il primo posto nella classifica quotidiana Top 50 Italia: con ogni probabilità la prossima settimana accrescerà la sua posizione anche per la Fimi.

Gli altri brani di Sanremo che si sono piazzati in top ten

Nella classifica dei singoli di questa settimana c’è spazio anche per i pezzi del festival di Sanremo più melodici e tradizionali: in sesta posizione troviamo Serena Brancale con Qui con me, davanti a Fulminacci, che sembra aver centrato l’obiettivo di arrivare a un pubblico più ampio con Stupida sfortuna. Anche Tommaso Paradiso non delude con l’ottavo posto per I Romantici, brano che precede la Magica Favola di Arisa. La cantante lucana sembra aver convinto tutti con le sue impeccabili esibizioni dal vivo. L’unico brano non proveniente da Sanremo nella top ten settimanale è al decimo posto: Pyrex e Sfera Ebbasta resistono all’ondata del festival con Darkmoney.

Le canzoni del festival per adesso stanno facendo più fatica rispetto al 2025

Sal Da Vinci si gode il successo di pubblico che la sua Per sempre sì sta ottenendo, con il primo posto nelle visualizzazioni su YouTube e l’undicesimo piazzamento nella classifica Fimi dei singoli, davanti a Luchè, dodicesimo con Labirinto. L’ultimo artista di Sanremo ad aver agguantato in posto nelle prime venti posizioni è J-Ax: Italia starter pack è ventesima. Gli altri 18 Big in gara e i quattro artisti che hanno gareggiato nelle Nuove Proposte sono ancora lontani dai primi posti.

Del resto, la principale piattaforma di streaming italiana, Spotify, ha registrato un netto calo negli ascolti delle canzoni di Sanremo nelle prime ventiquattro ore dalla loro pubblicazione.

Mentre nel 2025 i brani in gara avevano totalizzato nel primo giorno 25.860.358 stream complessivi, quelle di questa edizione hanno realizzato 17.378.654 ascolti totali, con un crollo del 32,79% rispetto al dato dello scorso anno. In più nessun pezzo ha superato il milione di streaming il primo giorno – solo “Male Necessario” ci è andato molto vicino con 992mila ascolti – o è riuscito a entrare nella Top 200 mondiale. Invece l’anno scorso nove brani avevano superato il milione di ascolti e sei erano entrati nella graduatoria delle 200 canzoni più ascoltate al mondo.