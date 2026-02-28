La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, interamente dedicata ai duetti e alle cover, ha confermato il suo ruolo di appuntamento di punta della kermesse, registrando una media di 10.789.000 spettatori con uno share del 65,6%. Questo dato sottolinea la costante capacità dell'evento di catalizzare l'attenzione del pubblico televisivo.

Un confronto con l'edizione precedente

Tuttavia, un'analisi comparativa con l'edizione del 2025 rivela una flessione negli ascolti. La stessa serata, nell'anno precedente, aveva infatti raggiunto un picco di 13.575.000 spettatori, con uno share del 70,8%, segnando un risultato record per la quarta serata del Festival.

Il valore strategico della serata delle cover

La serata dedicata alle cover si conferma, anche per il 2026, un momento centrale e strategico del Festival di Sanremo. La sua formula, che prevede esibizioni in coppia con ospiti, continua a dimostrare una forte capacità di attrarre un pubblico ampio e fedele, mantenendo l'evento al centro del dibattito mediatico e televisivo, nonostante la contrazione rispetto ai dati eccezionali dell'anno precedente.

Focus sugli ascolti televisivi

I protagonisti indiscussi di questa analisi sono i dati di ascolto. La serata ha visto esibirsi i trenta Campioni in gara, ma l'attenzione si concentra sull'andamento degli spettatori e dello share. Il confronto con l'edizione 2025 fornisce un quadro chiaro dell'evoluzione degli ascolti per questo specifico appuntamento del Festival, evidenziando una tendenza al calo pur mantenendo livelli di audience molto elevati.