Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, svoltasi mercoledì 25 febbraio, si è verificato un cambio di scaletta che ha destato particolare interesse. Achille Lauro, inizialmente previsto come co-conduttore al fianco di Carlo Conti per presentare l'esibizione di Fedez e Marco Masini, non è apparso sul palco. La scaletta ufficiale indicava chiaramente la sua presenza per introdurre il brano “Male necessario”. Tuttavia, al momento dell'ingresso degli artisti, è stata Laura Pausini a prendere il suo posto, affiancando Conti.

Un cambio all’ultimo minuto

Questa variazione, avvenuta in extremis, ha sollevato interrogativi e alimentato speculazioni. La scaletta precedentemente diffusa tra gli addetti ai lavori confermava la partecipazione di Lauro. L'assenza in diretta e la sostituzione con la Pausini hanno evitato un potenziale incontro tra Lauro e Fedez, artisti che in passato avevano condiviso un'amicizia e una collaborazione, ma che oggi sembrano aver intrapreso strade distanti.

Il gossip che torna a galla

Il repentino cambio di programma ha riacceso i rumor su una presunta rottura tra i due cantanti. Le voci, mai confermate ufficialmente, fanno riferimento a un presunto flirt tra Achille Lauro e Chiara Ferragni, avvenuto durante il periodo del matrimonio di quest'ultima con Fedez.

Tali indiscrezioni, seppur non verificate, sono state sufficienti a incrinare il loro rapporto. Già in occasione del Sanremo 2025, i due artisti non si erano mai incrociati sul palco. Anche quest'anno, la scelta di evitare un contatto diretto ha generato un ampio dibattito.

Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali né da parte di Achille Lauro né di Fedez. Il silenzio dei protagonisti contribuisce a mantenere vivo il mistero, mentre il pubblico e i social network continuano a interrogarsi sulle reali motivazioni dietro questa inaspettata modifica della scaletta.