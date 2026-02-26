Naike Rivelli, attrice e cantante italiana, ha criticato duramente Fedez, colpevole a suo dire di aver bloccato tutta Casa Sanremo: "Se avete successo non fate come lui". Nel video postato su Instagram, la figlia di Ornella Muti ha precisato che anche sua madre ha calcato i migliori alberghi del mondo ed ha partecipato ad eventi di prestigio ma non andava in giro accompagnata dalla scorta come il rapper milanese.

Naike Rivelli vs Fedez

"Ragazzi devo raccontare a tutti una roba che ho visto sconvolgente", ha esordito Naike Rivelli sul proprio account Instagram.

A seguire l'attrice ha spiegato di essere la figlia di Ornella Muti quindi abituata a calcare palcoscenici prestigiosi: "Non ho mai visto mia madre atteggiarsi come ho visto un piccolo uomo chiamato Federico Lucia che ha bloccato tutta Casa Sanremo passando con non so sette persone, neanche fosse il re". La 51enne ha riferito che nel momento in cui era presente Fedez, chi si trovava all'interno del luogo dove si svolgeva l'evento sono rimasti bloccati: "Io volevo uscire a prendere aria a causa del caldo, ma ho dovuto spingere per questo ragazzetto impazzito" . Dunque Naike Rivelli ha concluso lo sfogo: "Secondo me gli uomini che girano con cinque, sei o sette guardie del corpo valgono zero. Se avete successo non fate come lui, perché è brutto".

Il parere degli utenti del web

Lo sfogo di Naike Rivelli non è passato inosservato agli utenti del web. In particolare, su X diversi spettatori del Festival di Sanremo hanno espresso una loro opinione sull'atteggiamento di Fedez: "Ma possibile che qualunque cosa faccia sto tizio viene criticato?". Un altro utente ha detto: "Ragazzi ma per Fedez avete un'ossessione". Tra gli utenti c'è chi ha condiviso lo sfogo della figlia di Ornella Muti: "Ma perché questo va in giro con sette guardie del corpo? Ha paura che se lo rubano?". Un ulteriore utente ha domandato con sarcasmo: "Fedez si porta le guardie del corpo anche dentro Casa Sanremo, ma come sta messo?". Un utente ha invece affermato: "Naike Rivelli sono mesi che offende Fedez e la ex moglie Chiara Ferragni. Da dove viene questa sua ossessione?". Ornella Muti invece ha deciso di mettere un cuore rosso sotto al video pubblicato dalla figlia.