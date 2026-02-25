In occasione della conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha spiegato che Achille Lauro sarà protagonista di un momento molto toccante: il cantante romano omaggerà le vittime del rogo di Crans Montana: "L'omaggio sarà fatto in maniera naturale, parlerà la musica".

Sanremo 2026: il ricordo alle vittime di Crans Montana

Durante la conferenza stampa Carlo Conti è arrivato insieme ai co-conduttori della seconda serata che sono il comico Lillo, l'attrice Pilar Fogliati e il cantante Achille Lauro. Quest'ultimo oltre a duettare con Laura Pausini sulle note di 16 marzo, sarà protagonista di un momento molto toccante poiché omaggerà le vittime del rogo di Crans Montana.

Conti ha spiegato che inizialmente Lauro avrebbe dovuto cantare il brano con cui lo scorso anno ha preso parte alla gara ovvero Incoscienti Giovani, ma quando hanno visto che la mamma di Achille Barosi al funerale del figlio ha messo il brano Perdutamente gli è sembrato doveroso cambiare canzone.

Achille Lauro ha detto di sentirsi a casa a Sanremo, mentre Pilar Fogliati ha affermato: "Sono molto emozionata ma anche molto gasata". "Grazie Carlo per quest'occasione, non ho mai fatto il co-conduttore e proverò a farlo. Forse canto anche", ha invece dichiarato Lillo.

Carlo Conti sulla gaffe 'Repupplica' al posto di 'Repubblica'

In risposta alla domanda di un giornalista in cui veniva menzionato l'errore ortografico durante l'ospitata della signora Gianna Pratesi, Carlo Conti ha detto: "Mi scuso per Repupplica al posto di Repubblica, ma dobbiamo controllare non so quante cose.

E questa cosa ci è sfuggita".

Il conduttore ha poi elogiato il successo delle donne durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e si è augurato che anche nella musica possano arrivare in alto alludendo ad una possibile direzione artistica al prossimo festival. Sul numero di artiste in gara, Conti ha affermato: "Mi dispiace che quest'anno siano in minoranza, ma ci sono le Bambole di Pezza che sono 5".

Fan entusiasti sul web

Su X, diversi utenti hanno commentato la 76° edizione di Sanremo 2026.

Un utente ha detto: "So già che piangerò tutte le lacrime del Battesimo quando Achille Lauro omaggerà le vittime di Crans Montana". Un altro utente ha detto: "Non vedo l'ora di ascoltare il duetto di Lauro e Laura sulle note di 16 marzo".

Un utente invece si è detto felice per la co-conduzione di Pilar Fogliati: "Non vedo l'ora di rivedere la dottoressa Brunello", il riferimento è al personaggio nella fiction Cuori 4. Tra i vari fan della kermesse c'è chi si è detto contento per Lillo: "Una vena comica ci vuole". Infine c'è chi ha commentato la prima serata: "Peccato per l'errore commesso durante l'ospitate della signora Gianna, ma secondo me non gli si può dire nulla a Carlo Conti. Bravo".