La terza serata del Festival di Sanremo 2026, svoltasi giovedì 26 febbraio 2026, ha visto protagonisti i restanti quindici artisti della categoria Campioni. Il pubblico da casa ha avuto un ruolo cruciale, potendo esprimere la propria preferenza tramite televoto, un meccanismo che ha contribuito in modo significativo alla definizione della classifica finale della serata, affiancato dal giudizio della giuria delle radio.

Modalità di voto e costi

Per partecipare al televoto, i telespettatori hanno potuto inviare un codice numerico a due cifre, comunicato da Carlo Conti durante le esibizioni, attraverso SMS o chiamate da rete fissa.

I numeri dedicati erano l'894.001 per le chiamate da rete fissa e il 475.475.1 per le preferenze espresse da rete mobile. Ogni voto valido, indipendentemente dalla modalità scelta, ha comportato un costo di 0,51 euro. È stato inoltre stabilito un limite di tre voti per utenza per ciascuna sessione di votazione.

Classifica e finalissima Nuove Proposte

Al termine delle votazioni, è stata elaborata una classifica che ha coinvolto tutte le quindici canzoni in competizione. Al pubblico sono state rese note le prime cinque posizioni, senza tuttavia specificare l'esatto ordine di merito. Il peso del televoto sul risultato complessivo della serata è stato del 50%, equamente bilanciato dal 50% attribuito alla giuria delle radio.

Contemporaneamente, si è tenuta la finalissima della categoria Nuove Proposte. Sul palco dell’Ariston, i due artisti finalisti, Nicolò Filippucci e Angelica Bove, si sono confrontati in una sfida diretta. Il verdetto finale è stato il risultato di un voto ponderato che ha visto confluire i pareri del televoto, della giuria della sala stampa, tv e web, e della giuria delle radio.