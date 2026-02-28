Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe vedere un passaggio di testimone significativo. Carlo Conti, durante una conferenza stampa all’Ariston, ha lasciato intendere che un annuncio importante potrebbe arrivare “stasera non troppo tardi”. Tra le ipotesi più accreditate, emerge con forza quella di un’apparizione di Stefano De Martino nella serata finale. Non si tratterebbe di una conduzione ufficiale, ma di un gesto simbolico per sancire un ideale passaggio di consegne verso la conduzione e la direzione artistica dell’edizione successiva.

Un indizio sul palco dell’Ariston

A rafforzare queste speculazioni, uno sketch andato in scena durante la terza serata del Festival ha destato particolare interesse. Un attore, nei panni di Maria De Filippi, ha letto una lettera attribuita al “prossimo conduttore del Festival”, facendo riferimento a “Gennarino”, la mascotte di Affari Tuoi, programma di successo condotto proprio da De Martino. Questo riferimento, considerato da molti troppo specifico per essere casuale, ha ricevuto da parte di Conti un sorriso e un criptico “Vedremo”, senza alcuna smentita esplicita.

Rumors e contesto Rai

Il nome di Stefano De Martino è da tempo nell’orbita delle ipotesi per la successione di Conti alla guida del Festival di Sanremo nel 2027.

Già in passato, indiscrezioni suggerivano una sua possibile candidatura, supportata da ambienti interni alla Rai, con l’obiettivo di un avvicendamento graduale. Altre voci lo vedrebbero affiancato da un direttore artistico giovane e con un profilo musicale di rilievo, come Fabrizio Ferraguzzo. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento, non vi sono conferme ufficiali in merito.

In attesa della serata conclusiva del Festival, l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori è focalizzata sulla ricerca di un segnale inequivocabile. Un’eventuale apparizione di De Martino sul palco dell’Ariston, anche per un breve intervento, rappresenterebbe un indizio di notevole peso riguardo al suo futuro ruolo alla guida della kermesse musicale.

Chi è Stefano De Martino

Stefano De Martino si è affermato come un conduttore televisivo di successo, ottenendo un notevole riscontro con la conduzione di Affari Tuoi su Rai 1. La sua carriera televisiva ha visto una crescita esponenziale, con un passaggio da programmi su Rai 2 a ruoli di primo piano sull’ammiraglia Rai. La sua crescente popolarità e il suo carisma lo posizionano come un candidato naturale per ricoprire un ruolo di primaria importanza nel futuro del Festival di Sanremo.