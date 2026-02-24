Durante le prove generali del Festival di Sanremo 2026, tenutesi al Teatro Ariston, Serena Brancale ha offerto una performance intensa e sentita. La sua esibizione ha trovato nell’orchestra un supporto emotivo che ha condotto a un finale capace di suscitare un brivido collettivo tra i presenti.

Un momento di forte emozione

La voce di Serena Brancale ha trasmesso un’intensità palpabile, amplificata dall’arrangiamento sinfonico. Il brano, già potente di per sé, ha guadagnato ulteriore profondità grazie all’orchestra, regalando alla platea un momento di silenzio carico di emozione prima degli applausi.

Sal Da Vinci, un’esibizione coinvolgente

Il clima cambia con Sal Da Vinci, che porta sul palco un brano leggero e coinvolgente. Il ritornello, accompagnato da una coreografia con le mani, ha immediatamente conquistato il pubblico. Un guasto tecnico ha costretto l’artista a ripetere l’esibizione, trasformando il bis in un momento di festa: il pubblico ha reagito con entusiasmo, rendendo la scena memorabile.

Altri momenti salienti delle prove

La prova generale ha offerto anche altri momenti degni di nota: Dargen D’Amico e Ditonellapiaga hanno acceso il palco con energia e coreografie, mentre Chiello e Sayf si sono distinti per originalità e intelligenza pop. Il duetto tra Fedez e Masini ha suscitato emozione, e J‑Ax ha chiuso con uno show country ricco di elementi scenografici.

Chi è Serena Brancale

Serena Brancale è una cantautrice barese che ha partecipato più volte al Festival di Sanremo. Il suo brano in gara, “Qui con me”, è stato presentato con un’esibizione essenziale, in cui la voce è protagonista, senza coreografie o movimenti scenici.