Mancano meno di tre settimane all'inizio di una nuova edizione del Festival di Sanremo, ma sul web si sta parlando molto del futuro della kermesse canora. Nel corso di un'intervista che ha rilasciato a Radio Subasio, Carlo Conti ha confermato che l'anno prossimo non condurrà il programma di Rai 1 e poi ha elencato le caratteristiche che dovrebbe avere il suo successore. Il presentatore vorrebbe affidare la manifestazione ad un collega "navigato", e di fatto avrebbe escluso Stefano De Martino dalla lista dei candidati.

Le caratteristiche del futuro presentatore di Sanremo

Nel 2027 il Festival di Sanremo non sarà condotto da Carlo Conti, ed è stato proprio lui ad annunciarlo in molte delle interviste che ha rilasciato all'esordio dell'edizione in partenza il 24 febbraio.

Quando gli è stato chiesto che caratteristiche dovrebbe avere il suo successore, il presentatore ha risposto: "Serve esperienza, qualcuno che abbia le competenze e le ore di volo giuste per guidare una macchina del genere".

Questa dichiarazione a tanti è sembrata una bocciatura indiretta al candidato numero uno secondo il web e la stampa, ovvero Stefano De Martino.

Dicendo di sperare in un sostituto con alle spalle un'importante carriera televisiva, è come se Conti avesse escluso il padrone di casa di Affari Tuoi dalla sua lista ideale.

Tanti personaggi in lizza

Stefano De Martino non è l'unico candidato alla conduzione dell'edizione 2027 del Festival di Sanremo.

In rete, infatti, circolano i nomi di tanti altri personaggi che l'anno prossimo potrebbero prendere il posto di Carlo Conti: da Alessandro Cattelan a Paolo Bonolis, da Antonella Clerici a Gerry Scotti.

Ad oggi è presto per capire su quale professionista si orienteranno i vertici Rai, anche perché una nuova stagione della kermesse canora è alle porte ed è giusto pensare a questa prima che alla successiva.

I co-conduttori di quest'anno

A meno di tre settimane dall'inizio del Festival di Sanremo, non si conoscono ancora i co-conduttori di tutte le serate.

Carlo Conti sarà affiancato da Laura Pausini dal 24 al 28 febbraio, invece Can Yaman sarà all'Ariston il martedì sera, Achille Lauro il mercoledì e Lillo il venerdì.