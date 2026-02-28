Carlo Conti, al termine della sua ultima edizione del Festival di Sanremo in veste di conduttore e direttore artistico, ha condiviso le sue riflessioni sul futuro della kermesse. "Personalmente mi piacerebbe che fosse una donna o un giovane", ha dichiarato, paragonando l'auspicio alla sua stessa esperienza di 15 anni prima. "Sono certo che prima o poi vedremo anche una donna fare la direttrice artistica".

Il passaggio di testimone dopo l'ultima conduzione

Conti ha confermato che la serata di oggi, sabato 28 febbraio 2026, segnerà la sua ultima apparizione sul palco dell'Ariston, in occasione della finale che decreterà il vincitore del Festival.

Ha espresso piena fiducia nella scelta che l'azienda effettuerà per il futuro della manifestazione, auspicando un ricambio generazionale o di genere.

Chiarimenti su Gassmann e la scelta di Irina Shayk

Il conduttore ha inoltre affrontato la polemica sollevata da Alessandro Gassmann, il quale aveva lamentato l'impossibilità di salire sul palco con il figlio, diversamente da quanto accaduto con Gianni Morandi e Tredici Pietro. Conti ha precisato che non vi è stato alcun divieto: "Il regolamento del festival non prevede che i parenti non possano venire sul palco… Se Alessandro avesse voluto fare il duetto con Leo avrei detto subito sì".

In merito alle voci riguardanti Irina Shayk e il suo coinvolgimento negli "Epstein files", Conti ha risposto con fermezza: "Quando scelgo una co‑conduttrice non chiedo tutti gli appuntamenti che ha avuto negli ultimi 20 anni… ho preso una delle più famose top model al mondo, non sono andato a vedere file e contro‑file.

Credo sia una bellissima donna, presente su tutte le copertine del mondo".

Infine, affrontando il tema della presenza di una modella russa in un contesto segnato dalla crisi in Ucraina, Conti ha commentato: "Credo che la versione di ‘Su di noi’ di Dargen D’Amico con Pupo sia la risposta migliore. Pupo filorusso? A me piacciono questi cortocircuiti perché a volte si parla troppo, senza sapere cosa pensa davvero la gente".