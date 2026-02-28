'Nel mazzo di fiori c'è anche il numero della Pausini? Così la chiamo!" ha affermato un pungente Gianluca Grignani quando Carlo Conti gli ha porto un mazzo dei fiori di Sanremo al termine del duetto con Luché. Le parole di Grignani hanno da subito riacceso la polemica intercorsa tra i due artisti dopo la pubblicazione da parte di Pausini della cover di La mia storia tra le dita.

Sanremo 2026, Gianluca Grignani canta con Luché nella serata dei duetti e cover

La serata duetti e cover ha visto trionfare Ditonellapiaga che ha duettato con Tony Pitony.

La quarta serata di Sanremo 2026 si è aperta con un medley di Laura Pausini, seguito dall'ingresso sul palco dell'Ariston di Alessandro Siani, ospite a sorpresa, e Bianca Balti, conduttrice di stasera accanto a Carlo Conti. La competizione dei 30 big in gara e dei loro ospiti si è conclusa con il vincitore decretato dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa TV e Web e dalla Giuria delle Radio. E tra i momenti più seguiti ha sorpreso molto il duetto che Luché ha eseguito con Grignani sulle note della sua Falco a metà, in una nuova versione del brano originale, al cui testo il rapper napoletano ha aggiunto delle barre rap scritte di suo pugno.

La battuta pungente sul palco

Le immagini della performance, complici una ritrova forma fisica e una convincente presenza scenica di Grignani, hanno sorpreso molto positivamente il pubblico di casa Rai, fino a ricevere una gran moltitudine di messaggi di consensi sui social.

E a renderle virali ci hanno pensato anche le parole che Grignani ha rivolto a Pausini al termine del duetto, quando Conti gli ha porto l'omaggio floreale, riaprendo così il contenzioso rimasto in sospeso con lei: "C‘è anche il numero della Laura Pausini dentro? Così posso chiamarla".

Il riferimento era al botta e risposta a distanza che negli scorsi i mesi i due avevano avuto per la contestazione da parte di Grignani della cover di Pausini fatta sulle note della canzone La mia storia tra le dita. Grignani aveva fatto notare a Pausini che lei non avesse rimarcato la sua paternità del brano nella promozione dello stesso, di averne cambiato il senso melodico e di averla interpretata in diverse lingue straniere senza il suo consenso. "Bravo Gianluca, tagliente al punto giusto", si legge tra i commenti di consensi rilasciati dagli utenti sulla pagina Facebook del Festival.