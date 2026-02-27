La terza serata del Festival di Sanremo è stata un palcoscenico di stile e audacia, con i look dei conduttori e dei cantanti che hanno acceso il dibattito. Laura Pausini ha inaugurato la serata con un'interpretazione moderna del "cigno nero" grazie a un abito Alberta Ferretti: corpetto in velluto nero e gonna di piume bianche e organza. L'eleganza è proseguita con un secondo cambio, total white in cady di seta, seguito da un vivace abito giallo che ha riscosso unanimi consensi. Il quarto outfit, un tubino a sirena di paillettes rosse con mantella, è stato giudicato eccessivo, ma il voto complessivo per la Pausini è stato di 8 e mezzo.

Irina Shayk: la femme fatale in total black

Irina Shayk ha dominato la scena con quattro cambi d'abito firmati Riccardo Tisci, tutti rigorosamente total black. Il primo, una tutina in pizzo con guanti, ha evocato una femme fatale, sebbene forse un po' troppo "casual chic" per l'Ariston. La seconda proposta, una salopette nera con visiera, ha mantenuto questa linea. Il terzo look, un abito con frange double face e paillettes, ha segnato un netto miglioramento, mentre il quarto, definito "odalisca dark" con maniche lunghe e dettagli dorati, ha ottenuto il massimo dei voti: 10.

Altri protagonisti: promossi e bocciati

Tra i cantanti, Angelica Bove si è distinta con un completo total black Emporio Armani (voto 7), mentre Arisa ha catturato l'attenzione con un'imponente "armor gown" di catene d'argento e cristalli su organza, firmata Des Phemmes (voto 9).

Serena Brancale ha stupito con un abito beige attillatissimo e spacco frontale (voto 8 e mezzo), e Tredici Pietro ha mostrato coerenza stilistica con camicia sabbia oversize e pantaloni ampi (voto 8). Meno fortunate le scelte di Malika Ayane e Sal Da Vinci, entrambi penalizzati con un voto 4 per look troppo caotici o anonimi. Eddie Brock è stato bocciato per un completo scuro privo di personalità, mentre Samurai Jay è apparso troppo derivativo. Michele Bravi (voto 8) ha confermato il suo stile bohémien, e Mara Sattei (voto 7) ha optato per un abito rosso scuro Vivienne Westwood. Raf (6 meno), Alicia Keys ed Eros Ramazzotti (6) hanno scelto il nero con risultati discreti. Diverse testate giornalistiche concordano nel definire i look di Pausini, Shayk e Arisa tra i più discussi della serata.