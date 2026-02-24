La kermesse di Sanremo ha preso il via con un evento suggestivo: un party inaugurale sul mare ha acceso la Costa Toscana con fuochi d’artificio e musica ad alto volume, inaugurando il palco galleggiante che accompagnerà le serate del festival. Sulla fiancata della nave spicca la scritta luminosa con lo slogan “Tutti cantano Sanremo”. Ogni sera Max Pezzali si collegherà con il Teatro Ariston.

Un’apertura tra musica e suggestione

Il party inaugurale ha trasformato la rada di Sanremo in un palcoscenico a cielo aperto. I fuochi d’artificio hanno illuminato il mare, mentre la musica dei festival più recenti ha fatto da colonna sonora all’evento.

La Costa Toscana, con la scritta “Tutti cantano Sanremo”, ha fatto da sfondo a una serata che ha unito spettacolo e atmosfera festosa.

Il ruolo della Costa Toscana e di Max Pezzali

La nave da crociera Costa Toscana ospita il palco galleggiante del festival, confermando la collaborazione tra Costa Crociere e Sanremo. Ogni sera Max Pezzali si collegherà con l’Ariston, rendendo la nave un punto di riferimento per l’evento. La presenza della Costa Toscana in rada aggiunge un elemento scenografico e innovativo alla manifestazione.

Contesto e conferme

Al momento non risultano conferme indipendenti da altre testate sullo stesso evento, ma la presenza della Costa Toscana come palco galleggiante e il collegamento con Max Pezzali sono elementi coerenti con le iniziative degli anni precedenti.

Chi è Max Pezzali

Max Pezzali è un cantautore italiano noto per il suo ruolo nel gruppo 883 e per una carriera solista di successo. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, sia come concorrente sia come ospite, e la sua presenza come collegamento fisso dalla nave aggiunge un elemento musicale riconoscibile e familiare al festival.