"Mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante", questo lo sfogo di Alessandro Gassman sul proprio account Instagram dopo aver visto che Pietro Tredici è stato accompagnato dal padre Gianni Morandi in occasione della serata delle cover del Festival di Sanremo. L'attore sarebbe dovuto andare all'Ariston per presentare la nuova fiction Rai "Guerrieri".

Lo sfogo di Alessandro Gassman

In occasione della serata delle cover di Sanremo 2026, Pietro Tredici è stato accompagnato a gran sorpresa da suo padre Gianni Morandi. Nel vedere l'esibizione di padre e figlio, Alessandro Gassman si è reso protagonista di uno sfogo - poi rimosso - su Instagram: "Ah, quindi non è vero che quando un cantante è in gara un parente non può partecipare al Festival".

A seguire l'attore ha aggiunto: "Sarei dovuto andare al Festival per presentare Guerrieri, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Ok, le regole non sono uguali per tutti". In seguito lo stesso Gassmann ha detto che non fosse Morandi l'obiettivo dell sfogo, ma l'applicazione del regolamento di Sanremo.

La replica di Carlo Conti

Durante la conferenza stampa di sabato 28 febbraio, Carlo Conti ha fatto chiarezza sulla partecipazione di Gianni Morandi: "Il regolamento non prevede il divieto di venire sul palco con un parente". Sulla base di quanto dichiarato il conduttore di Sanremo ha spiegato che LDA è accompagnato dal cugino direttore d'orchestra, come Serena Brancale che è diretta dalla sorella, mentre Sayf ha portato sua madre.

"Penso ci sia stato un fraintendimento. Se Alessandro mi avesse chiamato per fare il duetto con suo figlio, figurati l’avrei accettato subito", ha aggiunto Conti.

Infine il presentatore ha precisato che quest'anno insieme alla Rai è stato deciso di non portare sul palco i personaggi delle fiction in programma visto che ce ne sono tante in uscita, ma al contrario si sta dando più spazio durante gli spot pubblicitari.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, lo sfogo di Alessandro Gassman non è passata inosservata.

Un utente ha scritto: "Mi dispiace ma ha ragione Gassman". Un altro utente ha invece trovato inutile la polemica: "Ma perché Alessandro Gassman deve sempre creare cose inutili che mettono in difficoltà Leo".

Un altro spettatore ha commentato: "A me personalmente ha emozionato il duetto di Morandi e suo figlio Pietro Tredici". Un ulteriore ha detto: "Come al solito Alessandro Gassman non ha capito nulla e infatti ha dovuto cancellare il post per la figuraccia fatta". Infine c'è anche chi ha affermato: "Ma alla fine la cover di Morandi e Pietro cosa cambia visto che la classifica delle cover non influisce sul televoto della gara? Polemica senza senso".