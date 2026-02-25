Il Festival di Sanremo ha riservato un momento di grande emozione con un tributo speciale a Peppe Vessicchio, l'iconico direttore d'orchestra. La figlia Alessia, ospite nel programma televisivo ‘La volta buona’ condotto da Caterina Balivo, ha vissuto un’esperienza profondamente toccante, visibilmente commossa dall’omaggio tributato al padre.

Un tributo che ha toccato il cuore

Durante la prima serata del Festival, Carlo Conti ha voluto rendere un sentito omaggio al maestro Vessicchio. L’iniziativa ha suscitato una calorosa standing ovation da parte del pubblico, un gesto che ha profondamente colpito Alessia.

“Sono distrutta, ma piena di belle emozioni. In due giorni ho ricevuto tanto amore”, ha commentato la figlia, evidenziando il grande significato di quel tributo per lei.

Il dono di Caterina Balivo e la commozione

Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo ha consegnato ad Alessia uno spartito d’oro della SIAE, un gesto altamente simbolico dedicato al padre. “Questo è per te, per la tua mamma e per tuo padre che noi continueremo ad amare”, ha dichiarato la conduttrice. Alessia, con gli occhi lucidi per l’emozione, ha risposto con gratitudine: “Grazie veramente. Tu mi hai dimostrato affetto dal primo giorno, ti ringrazio veramente Caterina. Hai davvero un’anima bella”.

Chi è Alessia Vessicchio

Alessia è la figlia adottiva di Peppe Vessicchio. Il maestro l’ha cresciuta con amore e dedizione fin da quando lei aveva sette anni. Peppe Vessicchio, figura di spicco per la sua lunga e prestigiosa carriera al Festival di Sanremo e per il suo ruolo di docente nel talent show Amici, ha sempre considerato Alessia come una figlia a tutti gli effetti, consolidando un legame profondo e indissolubile.