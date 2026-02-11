Pilar Fogliati è stata ufficialmente annunciata come co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Affiancherà Carlo Conti, confermato anche come direttore artistico e conduttore della kermesse. La notizia è emersa durante la presentazione ufficiale del prossimo Festival, segnando una delle prime anticipazioni sul cast che animerà il palco dell'Ariston.

La scelta di Carlo Conti per Sanremo 2026

Carlo Conti, forte delle sue precedenti edizioni di successo, ha selezionato Pilar Fogliati per accompagnarlo in una delle serate più attese della manifestazione musicale.

La scelta ricade su una figura poliedrica, apprezzata sia per le sue doti attoriali che per le sue esperienze come presentatrice. L'annuncio ha suscitato interesse, con pubblico e addetti ai lavori che attendono ulteriori dettagli sul team che prenderà parte al Festival.

Il percorso professionale di Pilar Fogliati

Negli ultimi anni, Pilar Fogliati si è affermata per la sua notevole versatilità, spaziando tra ruoli da attrice in fiction di successo e conduzioni televisive. La sua partecipazione a Sanremo 2026 viene vista come un importante riconoscimento della sua crescita professionale e della sua crescente popolarità. La sua presenza al fianco di Carlo Conti promette di aggiungere un contributo originale e dinamico alla serata, in attesa di scoprire gli altri protagonisti e le novità della prossima edizione del Festival.