Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano una rivelazione destinata a sconvolgere una delle protagoniste. Nelle puntate che saranno disponibili da lunedì 16 a domenica 22 febbraio su Mediaset Infinity, Ceylin scoprirà che è stata Iclal a sparare a Ilgaz e che quest’ultimo ha insabbiato tutto per proteggerla. Parallelamente, crescerà la preoccupazione per Cinar, accusato dell’omicidio di Kadir, mentre Osman lascerà la sua abitazione e chiederà ospitalità a Zumrut.

Ozge svela a Ceylin che Iclal ha sparato a Ilgaz

Ceylin riuscirà finalmente a venire a capo di una questione che la tormenta da giorni, e sarà Ozge a rivelarle la verità che Ilgaz le ha nascosto.

La collega, infatti, le farà scoprire ciò che il marito non ha avuto il coraggio di dirle: è stata Iclal a sparare a Ilgaz, e lui ha insabbiato tutte le prove per proteggerla. Intanto, la situazione in casa Kaya sarà molto tesa. Defne sarà disperata all’idea che Cinar possa finire in prigione, accusato dell’omicidio di Kadir, mentre Parla si sfogherà con Tugce riguardo alla sua complicata relazione proprio con Cinar. Non mancheranno tensioni anche tra Aylin e Osman, che non riusciranno a trovare un punto d’incontro e finiranno per lasciarsi. La sorella di Ceylin sarà durissima con il marito, arrivando persino a minacciarlo di non fargli più vedere la piccola Elif. Di fronte a questa situazione, Osman deciderà di andarsene di casa.

Tuttavia, saprà subito dove recarsi: si presenterà da Zumrut, la sua ex amante. Questa volta, però, la donna non lo accoglierà nella sua lussuosa abitazione. Zumrut pretenderà una prova concreta che dimostri che il matrimonio di Osman sia davvero finito, prima di permettergli di restare.

Cinar viene arrestato

Nel frattempo, Cinar racconterà al procuratore Iclal e a Ilgaz ciò che è accaduto con i ragazzi dell’associazione, e questo costringerà il fratello maggiore a richiedere la custodia cautelare. Per Cinar, quindi, si apriranno le porte del carcere, mentre in casa Kaya ci saranno i festeggiamenti per il compleanno della piccola Mercan. La figlia dei coniugi Kaya compirà sei anni e spegnerà le candeline insieme alla cuginetta Elif.

Fortunatamente, per Cinar arriverà un lieto fine grazie a Edal. Quest’ultimo verrà ritrovato, interrogato e rivelerà che il fratello di Ilgaz è estraneo ai fatti: tutte le accuse contro di lui cadranno. Intanto, Tugce verrà aggredita e il suo corpo sarà gettato in mare, mentre Efe subirà forti pressioni da Ertugrul, deciso a ottenere risultati a ogni costo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mert è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia rese disponibili su Mediaset Infinity, Mert e Osman si sono recati nella clinica del veterinario dove sapevano che, dietro una parete, era nascosto il denaro di Kadir. Dopo aver somministrato un sonnifero al dottore, i due hanno iniziato a rompere il muro, rinvenendo un’ingente somma di denaro. Nel frattempo, la polizia si è presentata all’alba a casa della famiglia Kaya per arrestare Mert. Non per il furto del denaro, bensì perché accusato dell’omicidio di Kadir.