Le anticipazioni di Segreti di famiglia relative alle puntate che verranno rese disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio rivelano indagini per fare luce su nuovi omicidi. Ilgaz continuerà a inseguire la verità sulla morte del piccolo Yigit, mentre Ceylin si ritroverà al centro di accuse pesanti e di un clima sempre più ostile in procura. Nel frattempo, Mert verrà indicato come il possibile responsabile della morte di Kadir, mentre Mustafa verrà avvelenato e perderà la vita.

Ceylin e Mert nel mirino del nuovo procuratore

Le prossime puntate di Segreti di famiglia vedranno Ceylin e Mert al centro di una crescente pressione giudiziaria. L'avvocata Erguvan raggiungerà la centrale per sostenere Mert durante l’interrogatorio, ma verrà umiliata dal nuovo procuratore, che non solo la metterà in difficoltà davanti a tutti, ma accuserà apertamente Mert di avere ucciso Kadir. Le accuse si baseranno su testimonianze raccolte in carcere, un elemento che renderà la posizione del ragazzo ancora più delicata. Nel frattempo, Osman recupererà il denaro nascosto da Mert e lo farà sparire, così che durante la perquisizione non verrà trovato nulla, complicando ulteriormente il quadro investigativo.

La morte di Mustafa e la scoperta di Ilgaz cambiano le indagini su Kadir

La situazione si farà ancora più tesa quando Mustafa verrà trovato morto, probabilmente avvelenato, un evento che aggiungerà un nuovo livello di inquietudine alle indagini già in corso. Poco dopo, Ilgaz scoprirà che Ceylin e Yekta si erano recati nella farmacia dove era stato acquistato il farmaco che aveva ucciso Kadir, un dettaglio destinato a sollevare nuovi sospetti e a mettere Ceylin in una posizione scomoda. Mentre Ilgaz cercherà di ricostruire la dinamica dell’omicidio di Kadir, emergeranno collegamenti inattesi e responsabilità che potrebbero ribaltare completamente l’esito dell’inchiesta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Kadir è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili su Mediaset Infinity, Metin è riuscito a catturare Kadir, ma gli uomini del criminale sono intervenuti in suo aiuto, colpendo il signor Kaya, che purtroppo ha perso la vita. In seguito, Kadir è stato arrestato da Eren e dalla sua squadra ed è finito in prigione, dove ha ricevuto la visita di Mert. Il nonno del procuratore ha voluto sapere dal criminale dove avesse nascosto tutti i suoi soldi e lo ha ricattato, riuscendo così a scoprire che il denaro si trova all’interno di un negozio, dove al momento lavora un veterinario ignaro della presenza dell’ingente bottino nascosto nella parete.

Osman ha pensato che Mert volesse aiutarlo economicamente dandogli il denaro che a breve avrebbe recuperato, ma l’anziano ha rivelato di avere in mente tutt’altro: aiutare tutte le donne sfruttate dal criminale, distribuendo a loro i soldi.