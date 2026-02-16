Le anticipazioni di Segreti di famiglia, relative alle puntate disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 23 febbraio a domenica 1° marzo, mostrano un quadro sempre più teso e drammatico. L’aggressione a Tugce sconvolgerà tutti i personaggi coinvolti, primo fra tutti suo padre Eren. Intanto, le indagini di Ilgaz porteranno alla luce dettagli inquietanti sull’appartamento in cui la ragazza è stata colpita. Parallelamente, la posizione di Cihan e della sua famiglia diventerà sempre più delicata, mentre Yekta e Ceylin tenteranno di ottenere una testimonianza decisiva da Arzu.

In questo clima carico di tensione, emergeranno nuovi elementi che complicheranno ulteriormente il caso.

Le condizioni di Tugce e la disperazione di Eren

Dopo l’aggressione, Tugce verrà portata d’urgenza in ospedale e sottoposta a un intervento lungo e complesso. Il chirurgo informerà i presenti che la situazione della ragazza sarà estremamente critica, nonostante tutti gli sforzi del team medico. Eren, sconvolto e incapace di accettare quanto accaduto, cercherà di farsi giustizia da solo, travolto dalla rabbia e dal dolore. Nel frattempo, l’infermiere Kartal, intuendo di essere stato riconosciuto dalla voce, approfitterà di un momento di distrazione per fuggire dall’ospedale. Quando Tugce verrà finalmente trasferita dalla terapia intensiva al reparto, il primario spiegherà a Eren che il percorso di recupero sarà lungo e incerto, e che non è ancora possibile sapere se la ragazza potrà tornare a camminare.

Le indagini di Ilgaz e le tensioni attorno alla famiglia di Cihan

Sul fronte investigativo, Ilgaz farà perquisire l’intero palazzo in cui Tugce è stata aggredita, e la scientifica troverà un proiettile conficcato nel muro. L’appartamento apparirà ripulito, ma non per cancellare una scena del crimine: saranno infatti presenti numerose impronte e tracce di sangue, un dettaglio che renderà il quadro ancora più enigmatico. Ilgaz cercherà di mettere Cihan alle strette per ottenere una confessione, ma l’uomo continuerà a negare che la testa ritrovata in mare appartenga a sua madre. Sarà invece la moglie, durante l’interrogatorio, ad ammettere che il resto appartiene proprio alla suocera. Intanto, Yekta organizzerà un incontro con Arzu in un hotel, dove lui e Ceylin proveranno a convincerla a rilasciare una dichiarazione. La ragazza, però, spaventata, scapperà prima di parlare, lasciando ancora una volta il caso sospeso tra verità taciute e segreti irrisolti.