Nella settimana compresa tra lunedì 2 e domenica 8 marzo, Segreti di famiglia entrerà in una fase esplosiva, segnata da decisioni estreme e rivelazioni che cambieranno gli equilibri tra i protagonisti. Le anticipazioni delle puntate della soap turca, rese disponibili su Mediaset Infinity, rivelano che Osman, appena divorziato da Aylin, si ritroverà trascinato in un vortice pericoloso da Zumrut, fino al punto di considerare l’idea di diventare un assassino per compiacerla. Nel frattempo, Efe sorprenderà Tugce con una proposta di matrimonio inaspettata, mentre Ilgaz e Ceylin saranno impegnati su più fronti investigativi, tra omicidi sospetti, bambini maltrattati e una scena del crimine che sembra nascondere più di quanto appaia.

Ceylin e Parla litigano

La settimana si aprirà con un duro confronto tra Parla e sua zia Ceylin: la ragazza non accetterà che l’avvocata avrà indagato sull’auto di Zumrut e glielo rinfaccerà apertamente. Intanto, Zumrut confiderà a Osman di desiderare solo amore e non denaro, e lui, ormai sempre più coinvolto, si dirà disposto a tutto pur di conquistarla. Dopo la notte trascorsa nel parcheggio dei tir, Eren ringrazierà Mert e Osman per l’aiuto e tornerà in ospedale, dove comunicherà a Tugce la morte dei suoi aggressori. Quando Ceylin chiamerà Parla per sapere dove si troverà Eren, la ragazza deciderà di proteggerlo, fornendogli un alibi. Nel frattempo, verranno ritrovati i corpi di Erbil, Kartal e Ridvan: Efe avviserà subito Ilgaz e insieme inizieranno a ipotizzare la presenza di una quarta persona sulla scena del crimine.

Osman e Aylin divorziano

Il divorzio tra Osman e Aylin diventerà ufficiale: Aylin soffrirà e si sfogherà con la sorella, mentre Osman rifletterà sulla richiesta di Zumrut, che gli avrà chiesto di uccidere suo marito. La donna, sempre più instabile, arriverà a fare una scenata a Osman, che per calmarla le prometterà di portare a termine il piano. Nel frattempo, Efe organizzerà una colazione fuori dall’ospedale per sorprendere Tugce e le chiederà di sposarlo. Ceylin, invece, si recherà da Efe per chiedergli collaborazione sul caso dei bambini della scuola: insieme si dirigeranno sul posto per approfondire la situazione. Le indagini proseguiranno anche su altri fronti: Ilgaz continuerà a lavorare sul caso della domestica, mentre Ceylin scoprirà, parlando con alcune allieve, che l’insegnante coinvolta punirà spesso i suoi studenti, un dettaglio che potrà rivelarsi decisivo.