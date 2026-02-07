L'altra sera Shaila Gatta ha fatto una diretta su TikTok e molti fan sono rimasti colpiti dalle parole con le quali ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, infatti, la ballerina ha detto che quando era una concorrente del reality si sentiva umiliata sola e a disagio, come se tutto quello che faceva e che diceva non andava bene.

Le forti dichiarazioni di Shaila in live

Sono passati tanti mesi dall'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, ma Shaila sembra avere ancora un ricordo molto vivo delle sensazioni che provava quando era "reclusa" nella casa più spiata d'Italia.

"Ho passato una vita a fare finta di essere forte, come quando in diretta subito umiliazioni rispetto ai miei abiti o ad una parola che dicevo, che era sempre fuori posto. Ho imparato che anche lì avrei potuto rispondere, ma volevo far vedere che ero tranquilla e forte. Mi vergognavo, mi sentivo fragile e sola, non avevo nessuno che poteva proteggermi. Ho capito che essere vulnerabili fa parte dell'essere umano e che è bello esserlo", ha dichiarato l'ex velina con la voce tremante e le lacrime agli occhi.

Gli utenti di X si dividono

Lo sfogo di Shaila ha un po' diviso chi lo ha ascoltato: da un lato c'è chi si è commosso sentendo la ballerina parlare delle umiliazioni che avrebbe subito al GF, dall'altro chi è convinto che avrebbe usato parole troppo forti.

"Mi si è spezzato il cuore", "Dice sempre le stesse cose, che noia", "Si vedeva che stava male lì dentro, soprattutto gli ultimi mesi", "Brava, ci vuole coraggio a dire queste cose in un momento del genere", "Per me è falsa", "Addirittura piange", "Io di lei ricordo solo che era arrogante e volgare", "Poverina, dev'essere stato tremendo", "Io non le credo", si legge su X in queste ore.

Il ringraziamento ai fan

Al termine della diretta in cui ha parlato anche di come si sentiva nella casa del GF, Shaila ha dedicato dolci parole alle persone che la supportano da oltre un anno tramite i social.

"Non mi aspettavo di emozionarmi, ma è stato molto bello. Siate sempre voi stessi, perché ognuno di noi è unico e speciale", ha scritto la ballerina nel suo canale broadcast di Instagram.