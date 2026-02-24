L'altra sera Shaila Gatta ha chiacchierato con i fan in live e ad un certo punto si è imbattuta in una domanda piuttosto gettonata tra le persone che la seguono da tempo. A chi le ha chiesto se sente ancora Zeudi Di Palma, la ballerina ha risposto che è l'unica ex concorrente del Grande Fratello con la quale è rimasta in contatto dopo la finale.

Le novità di Shaila sul legame nato al Grande Fratello

Non c'è live di Shaila in cui qualche fan non le chiede come va con Zeudi, o meglio se sono ancora amiche o se con il passare del tempo il rapporto si è un po' raffreddato.

Il 23 febbraio, infatti, la ragazza è in diretta su TikTok e ha deciso di rispondere a chi continuava a chiederle del suo attuale legame con Di Palma.

"Se la sento ancora? Sì, certo. Lei è l'unica del GF che sento", ha detto Gatta con il sorriso sulle labbra.

L'amicizia che è nata tra le mura più spiate d'Italia tra quelle che i fan hanno ribattezzato le Zaila, dunque, procede alla grande anche lontano dai riflettori e sembra essere sempre più solida.

I commenti dei fan sui social

Ogni volta che Shaila e Zeudi parlano della loro amicizia, sui social vengono pubblicati tantissimi commenti da parte di chi ha creduto nel loro rapporto sin dal principio.

"Le Zaila sono più forti che mai", "Zeudi è l'unica che sente del GF, rendiamoci conto", "L'ha chiamata Zezè, le adoro", "Bellissime e profumatissime", "Zaila è per sempre"; "I legami sinceri come il loro vanno avanti anche lontano dai riflettori", si legge su X in queste ore.

L'impegno di Zeudi a Sanremo

Questa settimana Zeudi sarà a Sanremo per lavorare a un progetto che le permetterà di mostrarsi in una nuova veste.

L'ex Miss Italia, infatti, sarà una delle voci che racconteranno il Festival su Monkey's Radio tutti i giorni dalle 12:00 alle 16:00, un appuntamento imperdibile in cui saranno svelati anche retroscena inediti della kermesse al via il 24 febbraio.

Fino a venerdì prossimo, dunque, Di Palma sarà impegnata a Sanremo ma ha promesso alla sua community che cercherà di farsi sentire sui social (le live serali su Twitch sono in stand-by almeno fino al weekend) con contenuti realizzati direttamente nella città ligure che la ospiterà.