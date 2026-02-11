Eta tra i grandi protagonisti di Grande Fratello 2024/2025, Shaila Gatta é tornata a parlare del reality condotto da Alfonso Signorini, parlando col senno di poi in negativo dell'esperienza intrapresa.

Shaila Gatta si racconta su TikTok

Tornata a riattivarsi sul suo profilo ufficiale su TikTok, Shaila Gatta ha ancora una volta parlato di sé agli utenti nel web, riflettendo sui momenti più difficili dell'esperienza intrapresa al suo GF. In particolare, l'ex ballerina di Amici ha sostenuto di aver ostentato un lato di forza all'apparenza, quando in realtà si sentiva fragile e smarrita in un profondo senso di solitudine.

Il che sarebbe stato dipeso soprattutto dalla assidua presenza delle telecamere.

"Ho passato una vita a fare finta di essere forte, come quando in diretta subito umiliazioni rispetto ai miei abiti o ad una parola che dicevo", ha dichiarato tra le parole registrate nell'intervento in diretta. Sul re dei social cinese, ha inoltre aggiunto che non si sentiva libera di essere se stessa al cento per cento e che avrebbe avuto delle reazioni diverse, probabilmente, se non vi fosse stata la presenza delle telecamere al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lo sfogo di Gatta cattura l'attenzione del web, dopo il caso Signorini

Tutte Dichiarazioni che, intanto, catalizzano l'attenzione dei media e degli utenti nel web perché da parte delle ballerina giungono nei giorni che seguono al caso Signorini, che vede il conduttore accusato da Antonio Medugno di violenza sessuale ed estorsione.

Tra le mura della casa più spiata d'Italia, lei viveva divisa tra la sua vera natura e un senso di vergogna rispetto al suo essere. E i riferimenti vanno all'emotività che la vedeva spesso cadere in momenti difficili di dolore e di emarginazione anche dal resto dei coinquilini e la produzione del gioco: "Mi vergognavo, mi sentivo fragile e sola, non avevo nessuno che poteva proteggermi. Ho capito che essere vulnerabili fa parte dell'essere umano e che è bello esserlo", ha infine spiegato.

Nel corso del GF, Gatta aveva avviato e chiuso la relazione con Lorenzo Spolverato, influencer e modello conosciuto per la prima volta nella Casa nel reality. Più avanti, nell'aprile 2025, poi aveva condiviso uno sfogo sui social riguardo a un periodo di forte stress che l'aveva portata a perdere oltre 4 kg.