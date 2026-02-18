Nel 2026, Sky si prepara a offrire un palinsesto eccezionale dedicato ai motori, con oltre 1.800 ore di programmazione focalizzate su F1, MotoGP e Superbike. L’offerta completa abbraccerà tutte le gare dei tre principali campionati motoristici internazionali, garantendo copertura in diretta, appuntamenti speciali e programmi di approfondimento. Gli spettatori potranno seguire ogni Gran Premio in diretta su Sky Sport, NOW e TV8. Gli organizzatori sottolineano una novità rilevante: “Risponderemo alla passione degli appassionati italiani con un’offerta mai così vasta e articolata”.

Sono infatti previste 1.800 ore di trasmissione, comprensive del racconto integrale dei weekend di gara, eventi collaterali, interviste, rubriche di analisi tecnica e approfondimenti editoriali. L’obiettivo è intercettare la crescente attenzione del pubblico verso i grandi eventi motoristici internazionali, assicurando una copertura senza precedenti nel panorama televisivo italiano.

L’offerta Sky dedicata al motorsport per la stagione 2026 riguarderà sia la Formula 1 sia la MotoGP, senza dimenticare la Superbike. L’attenzione si concentrerà non solo sulla trasmissione delle qualifiche e delle gare principali, ma anche sulle prove libere, conferenze stampa con i protagonisti mondiali e contenuti esclusivi fruibili on demand sulle piattaforme digitali.

Sky rafforza inoltre la presenza tecnologica con nuove funzionalità interattive, servizi di telemetria in tempo reale e il coinvolgimento del pubblico tramite social e web. La programmazione includerà approfondimenti giornalieri e la possibilità di rivedere i momenti chiave on demand. La copertura sarà replicata su NOW e TV8, che garantiranno agli appassionati la possibilità di seguire anche in chiaro le prove e le gare più importanti, mantenendo alta l’attenzione verso i grandi appuntamenti sportivi.

La centralità del motorsport nell’offerta Sky

Oltre all’impegno quantitativo, Sky conferma la strategia di centralità del motorsport all’interno della propria programmazione. Nel 2026, le trasmissioni dei principali campionati – Formula 1, MotoGP e Superbike – si alterneranno lungo tutta la stagione, con la produzione di contenuti originali, reportage dai circuiti, dirette dai paddock e il coinvolgimento di esperti e tecnici di settore.

Il palinsesto prevede uno storytelling integrato tra dirette TV, contenuti digitali e interazione social, con l’intenzione di fornire una narrazione completa e immersiva. Quest’offerta riflette l’aumento dell’interesse verso le competizioni su due e quattro ruote in Italia e l’evoluzione tecnologica che sta plasmando le abitudini di fruizione del pubblico.

Le tecnologie e l’evoluzione della fruizione televisiva

L’impegno di Sky nell’ambito del motorsport si inserisce in un più ampio processo di digitalizzazione e rinnovamento tecnologico dell’offerta televisiva. L’impiego della telemetria, della regia intelligente e dell’analisi dati avanzata permetterà agli appassionati di vivere le corse con un livello di dettaglio inedito.

Il pubblico potrà beneficiare di servizi personalizzati, dalla scelta delle telecamere alle statistiche in tempo reale, fino alle modalità on demand per rivivere le emozioni delle gare. L’ampliamento dell’offerta live, con 1.800 ore di diretta previste solo per il 2026, segna un punto di riferimento per la TV sportiva italiana, rafforzando il ruolo di Sky come editore leader nell’ambito dello sport motoristico internazionale.