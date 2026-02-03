I profili social ufficiali di Fabrizio Corona e del progetto Falsissimo sono stati rimossi dalle piattaforme. La decisione, adottata senza che le società coinvolte fornissero motivazioni pubbliche, colpisce l'attività online dell'ex fotografo dei vip, noto anche per le sue vicende giudiziarie. Corona utilizzava questi canali per promuovere Falsissimo, un nuovo progetto digitale focalizzato su notizie e approfondimenti di attualità e gossip.

'Falsissimo': la strategia digitale di Corona

Il progetto Falsissimo era stato concepito da Fabrizio Corona come una piattaforma di informazione alternativa, mirata a offrire una prospettiva differente sulle notizie di cronaca e spettacolo.

Attraverso i suoi canali social, Corona aveva attivamente promosso i contenuti, riuscendo a coinvolgere un pubblico considerevole e a stimolare spesso il dibattito. La rimozione dei profili rappresenta un colpo significativo per la visibilità del progetto e per la comunicazione diretta di Corona con i suoi follower.

Contesto e reazioni alla rimozione

La cancellazione degli account ha generato diverse reazioni tra sostenitori e osservatori del settore, che si interrogano sulle ragioni di tale scelta e sulle possibili ripercussioni per la libertà di espressione online. Al momento, non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali né da parte di Fabrizio Corona né dei responsabili di Falsissimo. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di crescente attenzione verso le policy delle piattaforme social e la gestione dei contenuti considerati controversi o non conformi alle linee guida.

Fabrizio Corona: un personaggio mediatico

Fabrizio Corona è una figura nota nel panorama mediatico italiano, riconosciuto come ex fotografo dei vip e imprenditore. Nel corso degli anni, è stato protagonista di numerose vicende giudiziarie e ha frequentemente attirato l'attenzione per le sue iniziative nel mondo dell'informazione e dello spettacolo. La sua attività sui social media costituiva uno dei principali canali di comunicazione con il pubblico, rendendo la rimozione dei suoi profili un evento di particolare rilievo nel settore.