Cosa succede tra Stefano De Martino ed Elisabetta Canalis? Nella giornata di oggi 25 febbraio, l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha postato tra le stories di Instagram uno scatto che ritrae il conduttore di Affari Tuoi e la showgirl all'interno di un camerino.

Rosica ipotizza una frequentazione fra De Martino e Canalis

Tra le stories Instagram di Rosica è comparso uno scatto che ritrae Stefano De Martino ed Elisabetta Canalis. Nella didascalia l'esperto di gossip ha scritto: "Ho seriamente paura. Cosa succede quando la Mangiauomini e il Mangiadonne per eccellenza si incontrano?"

In realtà la foto sembra stata scattata all'interno di un camerino, quindi non è escluso che De Martino abbia nuovamente chiamato Canalis per la nuova stagione di Stasera tutto è possibile in programma su Rai2 da mercoledì 4 marzo.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato il possibile flirt tra Stefano De Martino ed Elisabetta Canalis.

Un utente ha detto: "Dai raga non posso crederci che De Martino abbia un flirt con la Canalis". Un altro utente ha ironizzato sul pettegolezzo: "Lasciate stare il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027". Un utente ha commentato: "Ma è palese che Stefano ed Elisabetta stiano provando qualcosa per il programma di Rai2". Un altro utente ha commentato: "Stefano ha sempre dimostrato di avere un certo interesse per le donne più grandi di lui, quindi chissà che non sta tramando qualcosa con la Canalis". "Quando tutti pensano che De Martino e Canalis abbiano un flirt, ma in realtà loro ci faranno morire dalle risate a Stasera tutto è possibile", ha invece concluso un utente.