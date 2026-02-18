Dopo tre anni di successi con la saga di The Mast, Marco Lanzuise e Salvatore Turco sono pronti a voltare pagina. I due attori, che hanno fatto divertire il pubblico vestendo i panni del datore di lavoro e del suo dipendente, tornano in scena con una nuova, irresistibile commedia dal titolo “Fatti un Amico”, in programma dal 6 al 15 marzo 2026 al Teatro Totò di Napoli.

Come nel loro stile, porteranno sul palco una storia coinvolgente ed esilarante, ricca di colpi di scena, capace di toccare temi attuali senza rinunciare a strizzare l’occhio alla grande tradizione teatrale partenopea.

Uno spettacolo costruito su un vortice di equivoci e personaggi sopra le righe, pronto a tenere il pubblico incollato alla poltrona. Perché, in fondo, farsi un amico può trasformarsi in un vero guaio.

Accanto a Lanzuise e Turco, salirà sul palco un cast affiatato e variegato composto da Piero Vitolo, Tanya La Gatta, Andreina Raucci, Gianluigi Conforti, Ciro Palma e Vincenzo Cuomo. Un gruppo di interpreti pronti a dare vita a una commedia travolgente, ironica e tutta da vivere, pensata per regalare risate ma anche spunti di riflessione.

Tra i volti più attesi c’è Tanya La Gatta, che in esclusiva a Blasting News ha raccontato il suo debutto teatrale come un passaggio fondamentale del suo percorso artistico.

Tanya La Gatta: 'Il teatro è più vero, più diretto, più magico'

"Questo spettacolo segna per me un passaggio importante: è il mio primo incontro vero con il palcoscenico teatrale, un’esperienza che sto vivendo con grande entusiasmo e senso di responsabilità", ha spiegato l’attrice.

Per Tanya La Gatta condividere la scena con Salvatore Turco e Marco Lanzuise rappresenta un valore aggiunto: "Sono attori straordinari, prima ancora amici e professionisti di grande talento. È un percorso intenso, coinvolgente, che ti assorbe completamente".

Abituata ai ritmi televisivi, alle pause pubblicitarie e al contatto mediato dallo schermo, La Gatta sottolinea la differenza con il teatro: "In TV il calore arriva, ma è filtrato.

Qui invece è tutto più vero, più diretto, più magico. Dalla platea il feedback arriva in quell’istante: lo senti nel silenzio, nelle risate, negli applausi. È un’energia immediata che ti attraversa e ti mette alla prova".

Nella commedia interpreterà Alice, all’interno di una storia brillante che racconta la realtà dei nostri tempi, con accenni anche a fatti di cronaca. "È uno spettacolo che fa ridere, ma che allo stesso tempo invita a riflettere, con un messaggio morale profondo e attuale", ha aggiunto, sottolineando come il teatro richieda impegno, dedizione e uno studio continuo.

Il messaggio dopo l’incendio al Teatro Sannazaro

Proprio nelle scorse ore, Tanya La Gatta ha condiviso sui social un pensiero carico di emozione in merito all’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro di Napoli.

"La notizia dell’incendio al Teatro Sannazaro mi rattrista profondamente. Proprio ora che mi preparo ad andare in scena, che vivo il teatro così da vicino, sento ancora di più quanto questi luoghi siano fragili e preziosi", ha scritto.

Parole che vanno oltre il singolo episodio e che celebrano il valore culturale del teatro: "Il teatro è casa, è memoria, è identità. È un luogo dove una città si riconosce, si emoziona, cresce. Sapere che uno dei luoghi simbolo è stato ferito fa male a tutti noi. Ma il teatro non è solo mura: vive nelle persone, negli artisti, nel pubblico, nell’amore per la cultura. E quell’amore nessun fuoco potrà spegnerlo, mai".

Un messaggio che rafforza ulteriormente il significato di “Fatti un Amico”: una commedia che promette risate assicurate, ma che nasce in un momento in cui il teatro, più che mai, si conferma spazio di condivisione, resilienza e rinascita.