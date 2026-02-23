Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 2 al 6 marzo svelano che Greta deciderà di chiudere la sua relazione amorosa e professionale con Luis e cercherà di riavere il suo lavoro in hotel, ma Markus non la riassumerà.

Henry rifiuta un riavvicinamento con la madre

Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 marzo iniziano con il fastidio che proverà Henry nel sapere che sua madre Sophia lo ha trovato ma si rifiuterà di riappacificarsi con lei. La donna scoprendo che il figlio è innamorato di Maxi cercherà di sfruttare il rapporto a suo vantaggio.

Henry allora allontanerà la ragazza per proteggerla dalla madre. Maxi vedendo Henry vicino a Sophia resterà di stucco nel vedere i due apparentemente vicini.

Miro, dopo un incidente, rinuncerà alla sua idea di lottare per l'amore di Greta. La cuoca, allora si concentrerà sulla sua relazione con Luis e sull'apertura del nuovo ristorante. Ma poco dopo, la cuoca chiuderà la relazione con Luis e rinuncerà all'idea del ristorante sperando di poter riavere il suo lavoro all'hotel, ma Markus si rifiuterà di assumerla e lei dovrà cercare un lavoro altrove. Greta, però, si infurierà quando ritrovandosi in un baita con Miro durante un temporale, lui si tirerà indietro nel momento in cui starà per scoppiare tra loro la passione.

Michael spera nel ritorno di Nicole

Michael scoprirà che il miglioramento delle sue condizioni di salute è legato ad una spezia usata da Greta e non alla terapia proposta da Yvonne. Il medico, nel frattempo, continuerà a sperare che la fidanzata torni da lui ma all'estero la carriera di Nicole procederà in maniera brillante.

Intanto, Yvonne sarà preoccupata per il marito quando verrà invitato da Saafeld alla serata di prova del nuovo casinò, temendo che Erik sviluppi nuovamente una patologia legata al gioco. E proprio quando Yvonne andrà a fare visita alla figlia Josie, Werner affiderà a Erik un incarico per il casinò.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Miro ha compreso di essersi innamorato di Greta e si è dichiarato alla cuoca scoprendo di essere ricambiato e dando vita alla gelosia di Luis. In Austria, durante un viaggio per scoprire come funziona un casinò, Maxi ha avuto modo di conoscere Henry e tra i due è subito scoccata la passione.