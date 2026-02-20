Le nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 10:45, promettono una settimana carica di emozioni e colpi di scena. Al centro delle vicende, la delicata situazione emotiva di Lale, sempre più in difficoltà dopo la perdita di Theo, e la nascita di nuovi legami e tensioni sentimentali. Maxi e Henry sembrano avvicinarsi durante un'uscita, mentre la gelosia di Luis rischia di esplodere nei confronti di Miro. Intanto, l’arrivo di Sophia Wagner al Fürstenhof porterà scompiglio, soprattutto quando si scoprirà la sua identità segreta.

Non mancheranno intrighi tra i soci dell’hotel, con Werner e Markus pronti a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi.

Lale tra dolore e dipendenza, mentre Greta lotta coi sentimenti

Lale continua a vivere un momento di profonda fragilità: Michael si accorge che la giovane sta abusando di farmaci e la mette in guardia, ordinandole di sospenderne l’assunzione. La perdita di Theo pesa come un macigno e, nonostante il tentativo di ritrovare un senso nella fondazione a lui dedicata, Lale fatica a gestire il dolore. Quando Markus le nega il supporto per l’evento benefico, la tensione cresce e Lale, sopraffatta, si rifugia nuovamente nell’assunzione delle pillole. Solo dopo un toccante confronto interiore e grazie all’incoraggiamento di Miro, riesce a preparare la presentazione della fondazione, ma l’equilibrio resta fragile.

Intanto, Greta si trova a dover gestire una tempesta di emozioni: il bacio con Miro la mette in crisi, ma la ragazza cerca di reprimere i sentimenti che prova per lui, fedele a Luis e ai valori in cui crede. Il peso dei segreti e delle passioni nascoste rischia però di travolgerla.

Maxi e Henry sempre più vicini, l’arrivo di Sophia sconvolge gli equilibri

Sul fronte sentimentale, la settimana sarà movimentata anche dalla crescente complicità tra Maxi e Henry. Dopo l’episodio dell’albero, i due si concedono una gita nella natura e, tra sorrisi e sguardi intensi, sembra sbocciare qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, la presenza di Anastasia porta scompiglio: la ragazza flirta apertamente con Henry, suscitando la gelosia di Maxi.

Werner, da parte sua, si mostra protettivo verso la nipote e mette in guardia Maxi sulle vere intenzioni di Henry. Il tutto si complica con l’arrivo di Sophia Wagner al Fürstenhof, una donna che non passa inosservata e che fa subito sospettare Alexandra per il suo interesse verso Christoph. Ma la sorpresa più grande arriva quando Sophia rivela di essere la madre di Henry, gettando nuova luce sul passato del ragazzo e facendo nascere nuovi interrogativi sul suo futuro in hotel.

Werner affronta Egon, Luis perde il controllo contro Miro

Non mancheranno colpi di scena anche sul fronte degli intrighi tra i soci dell’hotel. Werner decide di sfidare il rivale Egon von Puck durante il torneo di golf, ma viene richiamato al fair play da Alfons dopo aver tentato di barare.

Nonostante Egon vinca la partita, Werner si sente moralmente risarcito quando scopre che il suo avversario ha fatto uso di sostanze illecite. Parallelamente, Yvonne si fa carico delle sofferenze di Michael e cerca per lui una nuova cura miracolosa. Nel frattempo, le tensioni tra Luis e Miro raggiungono il culmine: accecato dalla gelosia per il rapporto nato tra Greta e Miro, Luis arriva addirittura ad aggredire fisicamente il rivale. Intanto, Werner chiede ad Alfons di recarsi in Sudafrica per aiutare André ad aprire un nuovo albergo, mentre Sophia continua a seminare inquietudine con la sua presenza misteriosa.

Nella puntata precedente di Tempesta d'amore

Nell’ultimo episodio trasmesso, Greta si era confidata con Yvonne riguardo a ciò che era successo con Miro, ricevendo dalla cugina un netto avvertimento: non può permettersi di lasciarsi coinvolgere da lui.

Nel frattempo, Werner aveva consegnato a Maxi i documenti relativi ai costi e agli investimenti per l’apertura del casinò, mentre Nicole e Michael avevano trascorso insieme la loro ultima notte. Il clima in hotel restava teso: Werner aveva mostrato a Greta una lista dei suoi potenziali successori, mentre la giovane, tormentata dai dubbi, si era recata da Miro per confrontarsi sulle foto scoperte e sulle bugie del ragazzo. La puntata si era chiusa con una serie di domande irrisolte e tensioni pronte a esplodere.