Le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026 di Tempesta d'Amore rivelano che Maxi rincontrerà Henry, per il quale sentirà una forte attrazione ma verrà messa in guardia da Vincent. La ragazza, certa delle difficoltà finanziarie dell'uomo, gli offrirà un lavoro, ma verrà presto a conoscenza del suo tenore di vita. Nel frattempo Nicole dovrà prendere una decisione importante: partire per New York o rimanere al Fürstenhof con il suo fidanzato Michael. Quest'ultimo spingerà la ragazza a seguire i suoi sogni, rinunciando alla sua storia d'amore. Anche Greta si troverà davanti ad un bivio: scegliere Luis o Miro.

La donna si renderà conto di provare dei sentimenti per Miro, ma andrà su tutte le furie quando scoprirà che le avrà buttato tutte le sue foto. Infine, Ana e Philipp si sposeranno e andranno a vivere nella tenuta di von Thalheim.

Maxi attratta da Henry e lo scopre benestante

Maxi non riesce a togliersi dalla testa l’uomo misterioso incontrato al casinò. Convinta dalla leggenda di una fontana “magica”, il destino sembra ascoltarla: Henry ricompare improvvisamente davanti a lei. Tra i due l’attrazione è immediata, ma Vincent, preoccupato per le reali intenzioni dell’amico, prova a mettere Maxi in allerta.

La ragazza prova a scoprire qualcosa in più sul passato di Henry, senza successo. Convinta che lui abbia problemi economici, gli trova un lavoro come stalliere, ma resta spiazzata dal suo stile di vita lussuoso, decisamente incompatibile con l’idea di un uomo in difficoltà.

Nicole parte per l'America

Michael è tormentato dalla paura di essere visto da Nicole come una persona fragile da accudire. Grazie al sostegno di Yvonne riesce ad affrontare le sue insicurezze, ma intanto Nicole prende una decisione importante: Broadway rappresenta per lei il sogno di una vita.

La donna chiede a Michael di seguirla a New York, ma il medico, dopo una profonda riflessione, la spinge a partire da sola e a inseguire il suo futuro, rinunciando alla loro storia d’amore. Dopo un’ultima notte insieme, Nicole lascia il Fürstenhof, segnando un addio carico di emozione.

Greta furiosa con Miro nonostante i sentimenti

Dopo una degustazione di vini, Miro impedisce a Greta di mettersi alla guida e tra i due scoppia una discussione accesa.

Proprio durante questo confronto, Miro decide di confidarle il suo doloroso segreto. Colpita dalla sua fiducia, Greta sceglie di proteggerlo, mantenendo il silenzio anche con Luis.

Nel frattempo, Luis si dichiara pronto a costruire una famiglia con lei, ma Greta si rende conto di provare sentimenti sempre più forti per Miro. Entrambi cercano di reprimere ciò che sentono, finché la cuoca scopre che Miro ha buttato via le foto che le aveva scattato: la rabbia prende il sopravvento e il confronto diventa inevitabile.

Ana e Philipp convolano a nozze

Dopo mesi di ostacoli, incomprensioni e colpi di scena, Ana e Philipp coronano finalmente il loro sogno d’amore. I due si sposano e diventano ufficialmente marito e moglie, regalando uno dei momenti più emozionanti della stagione.

Dopo aver incoraggiato la madre Nicole a seguire il suo percorso, Ana lascia il Fürstenhof insieme a Philipp per iniziare una nuova vita alla tenuta von Thalheim, chiudendo un capitolo importante della loro storia.