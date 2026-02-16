Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 febbraio svelano che Miro sorprenderà Greta confessandole di essersi innamorato di lei e la cuoca rivelerà di ricambiare i suoi sentimenti.
Luis affronta Miro
Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che verranno trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio prendono il via dal ritrovamento di Greta delle foto che Miro le ha scattato nella spazzatura, ma l'uomo si giustificherà con una scusa credibile. Luis non nasconderà la gelosia nei confronti della fidanzata e Miro arrivando a fare una scenata di gelosia.
Quando Greta si scuserà per il comportamento di Luis con Miro, quest'ultimo le confesserà di amarla e ben presto Greta ammetterò di ricambiare i suoi sentimenti. Dopo un bacio con Miro, Greta proverà a concentrarsi sulla sua relazione con Luis, ma quando questi la sentirà pronunciare il nome del suo rivale in amore durante il sonno, Luis deciderà di affrontare Miro.
Maxi gelosa di Henry
Maxi si infurierà quando vedrà che Henry non rispetta la natura. Il ragazzo proverà a riconquistare Maxi immergendosi nella natura ma lei in cambio dovrà fare un giro in moto. Maxi sarà confusa per i comportamenti contraddittori di Henry. Durante un giro in carrozza, tra i due giovani si avvicinerà il momento del bacio ma Maxi verrà richiamata in hotel.
La gelosia coglierà Maxi quando vedrà Henry vicino ad Anastasia una bellissima donna arrivata a Blilchein.
Dopo la partenza di Nicole, Yvonne e Erik resteranno accanto a Michael. Yvonne convincerà il medico a curare la paralisi con metodi non convenzionali e Michael vedrà die miglioramenti.
Michael non ci metterà molto a capire che Lale sta abusando dei farmaci che lui le ha prescritto. Per aiutare Lale a riprendersi, Christoph le offrirà di occuparsi della fondazione creata in memoria di Theo.
In hotel arriverà Sophia, una ricca donna d'affari che è anche la madre di Henry.
Riassunto delle puntate precedenti
Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, la vicinanza tra Greta e Miro è diventata sempre più stretta con grande fastidio di Luis.
Maxi invece ha conosciuto Henry durante la sua trasferta al casinò austriaco, restando affascinata dal misterioso sconosciuto. Michael, invece, ha spinto Nicole a partire per Broadway per inseguire il suo sogno segreto di diventare una grande cantante.