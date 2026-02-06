Le nuove puntate di Tempesta d’amore, in onda su Rete 4 dal 9 al 13 febbraio alle 10:45, promettono emozioni forti e colpi di scena al Fürstenhof. Nelle prossime giornate, Maxi si troverà protagonista di un inaspettato passaggio di consegne: Werner le cederà il 10% delle quote dell’hotel, rendendola ufficialmente una nuova socia. Nel frattempo, la tensione esplode quando Yvonne scopre il bacio tra Erik e Nicole, provocando una rottura dolorosa e reazioni imprevedibili. Mentre Michael deve fare i conti con una diagnosi che gli cambia la vita, Nicole riceve una proposta da Broadway che potrebbe allontanarla per sempre dal Fürstenhof.

Nel cuore della soap, anche le vicende di Ana, Greta e Lale si intrecceranno con nuove scelte e addii dolorosi.

Maxi diventa socia e scopre la storia del Fürstenhof

L’inizio della settimana è segnato da un evento che cambierà gli equilibri al Fürstenhof: Maxi, dopo aver rischiato la vita di Vincent salvandolo da un grave shock anafilattico, viene coinvolta sempre più nella vita dell’hotel. La svolta arriva quando Werner le cede il 10% delle quote, invitandola a partecipare alla riunione dei soci dove annuncia il suo ingresso come nuova proprietaria. Un gesto che riempie di emozione Maxi, desiderosa di conoscere le origini della famiglia Saalfeld e la storia del Fürstenhof, tanto da accettare anche di lavorare ufficialmente nell’albergo.

La sua curiosità la porta persino a visitare il casinò del Salzkammergut, dove l’incontro con Henry si trasforma in un momento di fascino e avventura. Markus, nel frattempo, si trova a dover chiarire il proprio ruolo nella famiglia e nella vita di Philipp, mentre Greta, dopo una discussione accesa, riflette sulla possibilità di lasciare il lavoro ma riceve le scuse di Markus che la invita a restare fino al termine del preavviso.

Yvonne affronta il tradimento di Erik e Nicole, Michael in crisi

La scoperta del bacio tra Erik e Nicole getta Yvonne nello sconforto: ferita e tradita, decide di cacciare Erik di casa e di tagliare i ponti anche con Nicole, nonostante i ripetuti tentativi di quest’ultima di chiedere perdono.

Solo un gesto romantico di Erik riuscirà col tempo a riavvicinarla, ma l’amicizia tra Yvonne e Nicole sembra irrimediabilmente compromessa. Yvonne, ancora amareggiata, arriva persino a sabotare una delle esibizioni di Nicole al pianobar, ma Erik la convince a lasciar andare la rabbia. Intanto Michael, colpito da una malattia che gli blocca la mano, si vede costretto ad abbandonare la chirurgia, una decisione che lo getta nello sconforto. Nicole cerca di sostenerlo, ma Michael teme che la donna resti con lui solo per pietà, portando la coppia sull’orlo di una nuova rottura. Nel frattempo, Nicole riceve una proposta per un ruolo da protagonista a Broadway, ma l’idea di lasciare Michael la tormenta profondamente.

Nella puntata precedente di Tempesta d’amore

Nella puntata precedente, Maxi aveva ricevuto una dura batosta con la revoca dell’abilitazione, ma Werner e la madre hanno cercato di starle accanto nel momento difficile. Greta, dopo un acceso confronto con Markus, aveva accettato la proposta di Luis lasciando improvvisamente il Fürstenhof. Lale aveva confidato a Shirin di essere stata turbata da un sogno in cui le appariva Theo, lasciando trasparire tutte le sue fragilità. Yvonne, insistendo su una serata tra amici, aveva spinto Michael a rivelarle il bacio tra Erik e Nicole, scatenando la sua rabbia e delusione. Infine, Vincent era stato vittima di una puntura d’insetto mentre lavorava al rimorchio di Apollo, rischiando di soffocare: grazie al tempestivo intervento di Ana e soprattutto di Maxi, era stato soccorso appena in tempo.