Arriva in prima tv il film The Life of Chuck, scritto e diretto da Mike Flanagan e tratto da un racconto di Stephen King. La pellicola sarà trasmessa lunedì 23 febbraio 2026 alle 21:15 su Sky Cinema Uno, con disponibilità in streaming su NOW e on demand.

Il film, vincitore del Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival, si presenta come “un racconto intenso e sorprendente che si muove tra dramma, fantastico ed emozione pura”. La regia di Flanagan conferma la sua sensibilità nel raccontare l’animo umano attraverso storie intime e fuori dagli schemi.

Il protagonista è Charles Krantz, interpretato da Tom Hiddleston, un uomo apparentemente ordinario la cui esistenza viene ripercorsa in tre capitoli distinti e complementari. Una struttura narrativa originale ricompone frammenti di vita – relazioni, scelte, paure, desideri – per offrire il ritratto completo di un individuo e del suo posto nel mondo. Al fianco di Hiddleston, un cast di primo piano: Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Mark Hamill contribuiscono a dare profondità a una storia che intreccia la dimensione privata con la riflessione universale.

Un viaggio cinematografico dall’ordinarietà all’universale

Il film ripercorre la vita di Charles “Chuck” Krantz attraverso tre capitoli raccontati in ordine cronologico inverso.

Si comincia dalla fine del mondo per poi tornare indietro fino all’infanzia del protagonista. Questa costruzione narrativa ribaltata guida lo spettatore nella scoperta graduale della storia di un uomo “apparentemente ordinario” che rivela una dimensione straordinariamente umana e universale.

Flanagan, noto per le atmosfere horror di opere come The Haunting of Hill House o Doctor Sleep, si allontana da quell’immaginario per firmare un’opera “luminosa e malinconica, capace di interrogarsi sul tempo, sulla memoria e sul significato delle scelte che definiscono una vita”. Il film trasforma “l’ordinario in qualcosa di straordinariamente umano”, mescolando i generi in una narrazione che celebra la vita.

Contesto e approfondimenti

The Life of Chuck è un film statunitense del 2024, scritto, diretto e montato da Mike Flanagan, tratto dall’omonima novella di Stephen King del 2020, inclusa nella raccolta Se scorre il sangue. Il film ha vinto il People’s Choice Award al Toronto International Film Festival 2024 e ha debuttato nei cinema americani con una distribuzione limitata, prima di una diffusione più ampia nell’estate 2025.

La pellicola è distribuita in Italia da Eagle Pictures, con uscita nelle sale fissata per il 18 settembre 2025. La storia segue momenti formativi dell’esistenza di Chuck, raccontati all’indietro a partire dalla sua morte collegata a una catastrofe universale, fino all’infanzia.

Il cast comprende, tra gli altri, Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Mark Hamill. Il film ha raccolto recensioni generalmente favorevoli, apprezzato per la sua sensibilità, originalità e profondità emotiva.

Questa messa in onda su Sky rappresenta un’occasione significativa per il pubblico italiano di scoprire un’opera che unisce raffinata costruzione narrativa, introspezione esistenziale e riflessione sul senso della vita, in un racconto poetico e visionario.