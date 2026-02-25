Tiziano Ferro è tornato sul palco dell’Ariston per celebrare i venticinque anni del suo brano iconico “Xdono”. Al termine della sua emozionante esibizione, il cantautore ha lanciato una proposta che ha immediatamente acceso le fantasie sul futuro del Festival di Sanremo. Rivolgendosi direttamente a Laura Pausini, co-conduttrice di questa edizione, Ferro ha dichiarato con un sorriso: “Il prossimo anno io e te insieme”, una battuta che ha suscitato un’ondata di applausi e sorrisi dal pubblico presente. Non è mancato un siparietto scherzoso con il direttore artistico Carlo Conti, a cui Ferro ha chiesto: “L’anno prossimo vai via anche se ci sono io in gara?

”

Un momento di complicità sul palco

La scena si è svolta in un clima di grande affetto e sintonia. Dopo aver ringraziato commosso la Pausini con un “Tu mi freghi sempre”, Tiziano Ferro ha ricevuto una risposta altrettanto calorosa dalla collega, che ha sottolineato il profondo legame che li unisce: “Io e lui ci vogliamo molto bene”. Questo momento di autentica complicità tra i due artisti ha rafforzato l'idea di una possibile, futura partecipazione congiunta al Festival.

Un’ipotesi che fa già discutere

La battuta di Tiziano Ferro ha immediatamente alimentato le speculazioni su un suo potenziale ritorno a Sanremo, questa volta in veste di concorrente, magari proprio in coppia con Laura Pausini.

Al momento, tuttavia, si tratta di un’idea lanciata in modo giocoso sul palco dell’Ariston, senza alcuna conferma ufficiale. Resta da vedere se questa suggestiva proposta si trasformerà in un progetto concreto per la prossima edizione del Festival.

Chi è Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è un cantautore italiano originario di Latina, celebre in tutto il mondo per successi intramontabili come “Xdono”, “Sere nere” e “La differenza tra me e te”. Il suo debutto discografico risale al 2001 e da allora ha costruito una carriera di straordinario successo internazionale, costellata da album di grande impatto emotivo e collaborazioni prestigiose. Sebbene la sua presenza a Sanremo sia stata finora limitata al ruolo di ospite, il suo desiderio di partecipare alla competizione come concorrente è un’aspirazione nota da tempo.