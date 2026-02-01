Sabato 31 gennaio, Giulia Salemi è stata ospite a Tv Talk. Durante la chiacchierata con Mia Ceran, la 32enne ha affermato: "Ho un sogno nel cassetto, partecipare a Ballando con le Stelle". La diretta interessata ha detto che essendo impacciata nel ballo, le piacerebbe mettersi alla prova come concorrente ed essere giudicata dalla temuta giuria di Rai 1.

Le dichiarazioni di Giulia Salemi

A Tv Talk, Giulia Salemi ha affrontato diversi argomenti. La diretta interessata ha detto che vorrebbe fare un ultimo programma da concorrente: "Ho un sogno nel cassetto, partecipare a Ballando con le Stelle". A tal proposito la 32enne ha spiegato di essere consapevole che Milly Carlucci ha messo un veto su tutti coloro che hanno partecipato ad un reality show, quindi Salemi ha fatto un appello alla conduttrice Rai: "Ti prego, i tempi sono cambiati.

Facci un pensierino".

Giulia Salemi ha menzionato anche due programmi Mediaset: Le Iene e il Grande Fratello. Per quanto riguarda il primo le piacerebbe sia condurlo che essere una "iena", mentre sul reality ha lasciato intendere che "il primo amore non si scorda mai".

Giulia Salemi ha un sogno. Anzi, due. Forse tre!



In ogni caso @milly_carlucci, prepara il contratto, abbiamo un'altra concorrente per te!



L'addio a Mediaset e gli elogi ad Amedeus

L'influencer ha poi spiegato alla conduttrice di Tv Talk perché dopo l'esperienza al GFVip nei panni di "sentiment del pubblico" non è stata più vista nelle sedi di Cologno Monzese: "Io e Tommaso Zorzi abbiamo una forte identità social e questo probabilmente non viaggia bene in parallelo con le carriere televisive dell'azienda".

Anche Zorzi sembrava destinato ad una carriera a Mediaset dopo alcune apparizioni.

Oggi Salemi lavora al fianco di Amadeus nel programma The Cage in onda tutti i giorni su Nove. La 32enne ha spiegato che per lei si tratta di una grande opportunità poiché nel game show è sempre sé stessa e non soffre l'ansia da ascolti: "Prendo tutto come un'esperienza".

Il commento degli utenti del web

In seguito alle dichiarazioni di Giulia Salemi rilasciate a Tv Talk diversi utenti hanno espresso un loro parere.

Un telespettatore rispetto al sogno nel cassetto della 32enne ha affermato: "Peccato che Milly non chiami ha fatto il GF". Un altro utente ha detto: "Dai tempi del GF, Giulia è cresciuta molto sia dal punto di vista professionale che come persona".

Un altro utente ha scritto: "Giulia sta facendo un'ottima esperienza al fianco di un professionista come Amadeus". Tra gli utenti c'è anche chi ha detto di aver rivalutato Salemi: "Lei è la prova che si può provenire da un reality, ma che nel corso degli anni ci si può evolvere in meglio".