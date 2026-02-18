La registrazione di Uomini e Donne, avvenuta negli studi di Roma martedì 17 febbraio, ha lasciato il segno. Non tanto per la durata, insolitamente breve, circa un’ora, quanto per il clima di forte tensione che si è respirato dietro le quinte. Secondo le anticipazioni e le indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, il fulcro della puntata sarebbe stato il ruolo di Cinzia Paolini, finita al centro di una vera e propria bufera che ha coinvolto non solo gli opinionisti, ma anche Maria De Filippi. Pare infatti che la conduttrice non abbia gradito la presenza in studio della dama, ritenendola fuori luogo vista l’assenza del cavaliere Mario Lenti per cui sostiene di essere lì.

Questo malcontento avrebbe contribuito a creare un clima particolarmente teso durante la registrazione. Proprio per la brevità della sessione e per quanto accaduto, il materiale girato dovrebbe confluire in una sola puntata, senza quindi coprire più giorni di messa in onda.

Tina Cipollari e Gianni Sperti invitano Cinzia a lasciare Uomini e Donne

La puntata si è infiammata immediatamente con l'attacco frontale di Gianni Sperti e Tina Cipollari nei confronti di Cinzia. Al centro della polemica c'è un episodio avvenuto la sera precedente, quando la dama campana avrebbe risposto in modo stizzito ai due opinionisti, invitandoli a non intromettersi nei suoi affari. Durante la registrazione del 17 febbraio, invece, il clima è peggiorato drasticamente: Gianni e Tina hanno accusato apertamente Cinzia Paolini e Mario Lenti di essersi messi d'accordo per restare nel programma il più a lungo possibile.

Secondo gli opinionisti, se Cinzia fosse realmente interessata solo al cavaliere pugliese, che però ha già chiarito di non voler uscire con lei, la dama dovrebbe coerentemente abbandonare il parterre anziché occupare la sedia a centro palco.

L'ira di Maria De Filippi e l'intervento della redazione

Il vero colpo di scena della registrazione, durata appena un'ora, riguarda la reazione di Maria De Filippi. La conduttrice sarebbe apparsa visibilmente arrabbiata dietro le quinte per la gestione del caso riguardante Cinzia: secondo Maria, la dama non avrebbe nemmeno dovuto presentarsi in studio oggi, data l'assenza di Mario per motivi di lavoro. La tensione è salita quando Cinzia ha provato a giustificarsi dicendo che era stata la redazione a insistere per farla venire nonostante i suoi dubbi; tuttavia, la redazione è intervenuta smentendola categoricamente.

Questo muro contro muro, unito al fatto che Mario ha chiesto di far tornare una nuova corteggiatrice, ha spinto Maria a chiudere la questione in tempi record, lasciando Cinzia senza il sostegno di nessuno in studio.