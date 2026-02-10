La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 10 febbraio è stata dedicata anche ad un confronto piuttosto acceso tra Edoardo Nestori e Paola. Le anticipazioni del web svelano che la conoscenza tra i due andrà avanti tra alti e bassi, poi lui ad certo punto stupirà tutti facendo una dichiarazione d'amore alla dama e chiedendole di andare via insieme. Questa scelta, però, non avrà un lieto fine: lei rifiuterà la proposta e in studio si creerà il caos.

Gli spoiler delle prossime puntate di U&D

La conoscenza tra Edoardo e Paola è stata raccontata nella puntata di U&D del 10 febbraio, ma sarà al centro delle dinamiche del programma anche nel prossimo futuro.

Le anticipazioni del web, infatti, informano fan e curiosi del fatto che il cavaliere si dichiarerà alla dama in maniera romantica e commovente, e poi le chiederà di lasciare insieme la trasmissione.

Quella che sarebbe potuta essere una scelta come quelle dei tronisti del cast, però, si trasformerà in un "incubo" per il protagonista del parterre Over: Paola dirà "no" alla proposta di Edoardo e lo farà con un atteggiamento che le costerà parecchie critiche.

Il cast si schiera con Edoardo

Nelle puntate di U&D che andranno in onda prossimamente, dunque, in studio scoppierà il caos a causa del comportamento che avrà Paola quando si rifiuterà di lasciare il programma in coppia con Edoardo.

Gli opinionisti Gianni e Tina saranno i primi ad attaccare la dama definendola superficiale e poco rispettosa del bel gesto del cavaliere, ma anche alcuni componenti del parterre Over interverranno per criticarla aspramente dopo il "no".

Il 10 febbraio una nuova registrazione

Mentre su Canale 5 è in onda la puntata in cui Gemma ha minacciato di lasciare U&D per sempre, in studio è in corso una nuova registrazione.

In serata, infatti, trapeleranno le anticipazioni delle riprese del 10 febbraio e i fan sono curiosi di sapere se cambierà qualcosa tra Edoardo e Paola dopo il "no" di lei il giorno precedente.

Anche tra Elisabetta e Sebastiano è calato il gelo nell'ultimo periodo, ed è stata lei a mettere un punto alla frequentazione dopo che il cavaliere ha accettato di incontrare alcune signore che l'avrebbero voluto corteggiare.