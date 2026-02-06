Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano la nascita di un nuovo amore nel dating show di Maria De Filippi. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, Mauro e Tiziana lasceranno la trasmissione insieme. In studio ci sarà anche grande commozione per la proposta di matrimonio di Roberto ad Agnese, mentre Rosanna metterà fine alla frequentazione con Alessio dopo una notte di intimità trascorsa con lui.

Mauro e Tiziana si fidanzano, Roberto e Agnese si sposano

Le prossime puntate della trasmissione di Maria De Filippi saranno all’insegna dell’amore, con il fidanzamento di Mauro e Tiziana.

Nella puntata trasmessa venerdì 6 febbraio, i due avevano annunciato con entusiasmo la loro prima uscita e una conoscenza fatta di lunghe telefonate. Mauro, dal canto suo, aveva appena chiuso una frequentazione con Gemma Galgani, terminata nel peggiore dei modi: la dama torinese non ha speso belle parole per il cavaliere. Lui, invece, è stato difeso dagli opinionisti e con convinzione anche da Tiziana, che ne ha esaltato le qualità: altruista, buono e attento. Caratteristiche che, a suo tempo, Gemma non aveva riscontrato. La dama, è bene ricordarlo, è ancora presa da Mario Lenti, il quale ha però dichiarato ufficialmente di non essere minimamente interessato a lei. Roberto e Agnese, invece, torneranno a Uomini e Donne per raccontare i loro primi mesi insieme.

E non è tutto: i due si sposeranno a breve. Roberto ha infatti sorpreso l’ex dama con una proposta di matrimonio in studio e, prossimamente, questo momento emozionante andrà in onda su Canale 5.

Rosanna chiude con Alessio dopo avere scoperto la presenza di Debora

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5, Alessio Pili Stella e Rosanna Siino torneranno al centro dello studio per raccontare come sarà andata la loro uscita, durante la quale hanno trascorso anche la notte insieme vivendo momenti molto intensi. La serenità, però, durerà poco: in studio emergerà che Alessio avrà passato la serata precedente anche con Debora, con cui avrà avuto la stessa intimità. Quando Rosanna lo scoprirà, reagirà con grande delusione e deciderà di interrompere la conoscenza.

Debora, invece, continuerà a frequentarlo, ma con maggiore prudenza. Nel frattempo, Arcangelo lascerà il programma e Mario Lenti risulterà ancora assente per motivi di lavoro. Sul trono classico, Sara Gaudenzi non rinuncerà al suo percorso, nonostante l’uscita di scena di Simone Bonaccorsi, l’ultimo corteggiatore rimasto. A sostenerla arriverà Ciro Solimeno, che le presenterà un nuovo ragazzo, Alessio, suo collega di lavoro. In studio sarà presente anche un altro corteggiatore pronto a conoscerla. Per quanto riguarda Ciro, la sua esterna con Elisa si concluderà con un bacio. La notizia scatenerà la reazione delle altre corteggiatrici, che abbandoneranno lo studio dietro le quinte, lasciando intendere che la situazione si complicherà ulteriormente.