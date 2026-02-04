Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che nelle prossime puntate nascerà una nuova coppia all’interno dello studio di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Mauro e Tiziana decideranno di lasciare insieme il programma, mentre Alessio e Rosanna vivranno una notte intensa che segnerà un importante passo avanti nella loro conoscenza. Ci sarà poi spazio per un momento particolarmente emozionante: Roberto sorprenderà Agnese con una romantica proposta di matrimonio. I due ex protagonisti torneranno come ospiti e regaleranno grandi emozioni al pubblico e ai presenti in studio.

Mauro e Tiziana lasciano Uomini e Donne insieme

Nel trono over, Mauro e Tiziana annunceranno la loro intenzione di lasciare insieme il programma, segnando un momento significativo per la loro conoscenza. La coppia ha iniziato a conoscersi nella puntata andata in onda mercoledì 4 febbraio, quando il cavaliere e Gemma Galgani hanno deciso di interrompere la loro frequentazione. In seguito, Mauro ha manifestato interesse per Tiziana, che ha accettato di approfondire la conoscenza con lui. Mauro in seguito ha manifestato interesse per Tiziana, che ha accettato di conoscere il signore. In studio arriveranno anche Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, protagonisti di un gesto destinato a commuovere tutti: Roberto sorprenderà la compagna chiedendole di sposarlo davanti al pubblico.

Parallelamente, si assisterà all’uscita definitiva di Arcangelo dal parterre, mentre Mario Lenti continuerà a essere assente per motivi di lavoro. Il segmento over, dunque, offrirà un mix di emozioni, scelte decisive e nuovi scenari pronti a evolversi nelle prossime registrazioni.

Alessio e Rosanna trascorrono la notte insieme

La situazione più delicata riguarderà Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, che torneranno al centro studio per raccontare la loro uscita e la notte trascorsa insieme. Tuttavia, emergerà che Alessio, la sera precedente, avrà avuto un incontro altrettanto intimo con Debora. La scoperta provocherà una reazione durissima da parte di Rosanna, che deciderà di chiudere immediatamente la conoscenza, mentre Debora sceglierà di proseguire con molta più prudenza.

Nel trono classico, Sara Gaudenzi continuerà il suo percorso nonostante l’addio di Simone Bonaccorsi. Ciro Solimeno interverrà presentandole un nuovo corteggiatore, Alessio, un suo amico e collega. Non mancheranno i colpi di scena: Ciro bacerà Elisa in esterna e, una volta rientrati in studio, le altre corteggiatrici abbandoneranno la seduta, lasciando presagire ulteriori tensioni nelle prossime puntate.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosanna ha pianto per Alessio

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Rosanna è scoppiata in lacrime per Alessio, lasciando il cavaliere sorpreso perché, secondo lui, la loro frequentazione non sarebbe così avanzata da giustificare una reazione tanto forte.

Tuttavia, Maria De Filippi ha chiarito che Rosanna prova sentimenti intensi per Alessio, spiegando così il suo comportamento. Intanto, Mauro e Gemma hanno chiuso la loro conoscenza, ma per il cavaliere è arrivata subito una novità: ha chiesto a Tiziana di iniziare a conoscersi, e la dama ha accettato volentieri di dargli un’opportunità. Spazio infine alle vicende di Elisabetta, che ha deciso di tornare sui suoi passi e concedere una nuova possibilità a Sebastiano, riprendendo la frequentazione con lui. C’è stato inoltre un grande colpo di scena, perché il cavaliere siciliano ha scelto di dare l’esclusiva a Elisabetta, che ha accolto la proposta con grande felicità.