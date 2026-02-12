Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 mostreranno un durissimo confronto tra Alessio, Rosanna e Debora, perché verrà fuori che il cavaliere torinese, dopo aver trascorso una notte molto intima con Rosanna, ha avuto rapporti anche con Debora la sera precedente, scatenando una reazione a catena in studio. Le indiscrezioni trapelate dal sito di Lorenzo Pugnaloni rivelano anche che ci sarà anche spazio per le vicende sentimentali di Mauro e Tiziana, che decideranno di lasciare insieme il programma, mentre Agnese e Roberto torneranno per un momento emozionante che culminerà in una proposta di matrimonio.

Infine, Arcangelo non sarà più presente in studio, mentre Mario sarà assente per lavoro.

Alessio, Rosanna e Debora hanno un confronto

In studio si ripartirà proprio dal triangolo che coinvolgerà Alessio, Rosanna e Debora. Dopo aver raccontato la notte trascorsa con la dama siciliana, il cavaliere torinese dovrà affrontare la reazione delle due dame quando emergerà che, solo poche ore prima, avrà vissuto momenti altrettanto intimi con Debora. La rivelazione farà crollare ogni equilibrio: Rosanna si sentirà tradita e chiuderà immediatamente la conoscenza, mentre Debora, pur scegliendo di non interrompere il percorso, dichiarerà apertamente di non riuscire più a guardare Alessio con la stessa fiducia.

A completare il quadro, Mauro e Tiziana annunceranno la loro decisione di lasciare insieme il programma, mentre Agnese e Roberto torneranno per un momento carico di emozione che culminerà in una proposta di matrimonio accolta tra gli applausi.

Arcangelo lascia Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano anche che nel parterre over si noterà l’assenza di Arcangelo, che sceglierà di lasciare definitivamente il dating show. Per quanto riguarda il trono classico, invece, il percorso di Sara Gaudenzi subirà una svolta importante. La tronista deciderà di proseguire la sua esperienza, ma dovrà fare i conti con l’addio di Simone Bonaccorsi, l’ultimo corteggiatore rimasto al suo fianco. A darle nuova energia arriverà Ciro Solimeno, che le presenterà un nuovo ragazzo, Alessio, un suo amico e collega, mentre in studio sarà presente anche un altro corteggiatore pronto a mettersi in gioco.

A complicare ulteriormente la situazione ci sarà il bacio che Ciro darà a Elisa durante l’esterna, gesto che scatenerà la reazione immediata delle altre corteggiatrici, spingendole ad abbandonare lo studio dietro le quinte.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alessio ha scritto una lettera a Rosanna

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne trasmesse su Canale 5, Alessio è tornato al centro studio insieme a Rosanna, sorprendendola con una lettera in cui ha espresso il desiderio di riprendere la loro conoscenza. Lei, toccata dal gesto, gli ha regalato un lucchetto da appendere a Ponte Milvio, seguendo la tradizione degli innamorati. L'attenzione si è spostata anche su Gemma Galgani, che non ha lasciato il programma come aveva lasciato intendere in precedenza: la dama si è sfogata con un lungo monologo, salvo poi ritrovare entusiasmo quando un nuovo cavaliere è sceso per conoscerla.