Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 ci saranno tre addii destinati a incidere in modo significativo sulle dinamiche del programma. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, e in base a ciò che è accaduto durante la registrazione di martedì 24 febbraio, il parterre over sarà protagonista di una vera e propria rivoluzione: Sabrina, Elisabetta e Sebastiano avrebbero infatti deciso, in modo del tutto inaspettato, di lasciare la trasmissione. Nel frattempo, anche Marina contribuirà a creare tensione in studio, uscendo durante la puntata dopo un acceso scontro con Tina Cipollari.

Elisabetta, Sabrina e Sebastiano lasciano Uomini e Donne da soli

Le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi si preannunciano particolarmente movimentate: tre volti di punta del parterre over hanno infatti deciso di lasciare Uomini e Donne senza però avere trovato l’amore. Si tratta di due dame e un cavaliere, ognuno con motivazioni diverse ma accomunati dalla scelta di interrompere il proprio percorso. Elisabetta, in particolare, sentirà il bisogno di prendersi del tempo per sé stessa. La dama toscana non vorrà illudere nessuno e preferirà allontanarsi dal programma, pur lasciando aperta la possibilità di un ritorno futuro qualora dovesse cambiare idea. Al momento, però, per lei sarebbe impossibile continuare.

Anche Sebastiano seguirà la stessa strada. Dopo aver visto la donna con cui aveva intrapreso una conoscenza lasciare lo studio, riterrà privo di senso rimanere senza di lei e deciderà quindi di uscire dal programma. A loro si aggiungerà Sabrina Zago, che tornerà a casa senza avere incontrato l’uomo della sua vita su Canale 5. Tutti e tre, dunque, lasceranno la trasmissione da soli, segnando un momento di svolta nelle dinamiche del parterre over.

Marina esce dallo studio di Uomini e Donne nervosa e agitata

La registrazione del 24 febbraio ha riservato anche un altro momento di forte tensione, questa volta legato a una dama del parterre over. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e Donne non svelano nel dettaglio cosa scatenerà il caos in studio, ma è certo che Marina lascerà lo studio visibilmente nervosa e agitata dopo una lite particolarmente accesa con Tina Cipollari e Gianni Sperti, che l’avrebbero attaccata con durezza.

Il confronto tra gli opinionisti e la dama sarà molto teso, ma al momento non è chiaro cosa abbia fatto degenerare la discussione né se nella vicenda sia coinvolto anche un cavaliere con cui Marina sta portando avanti una conoscenza. Restano quindi da chiarire sia la dinamica precisa dei fatti sia le parole che avrebbero acceso la furibonda lite.