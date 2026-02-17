Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Uomini e donne: oggi, 17 febbraio, c'è stata una nuova registrazione e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è successo in studio. Nel corso delle riprese di questo martedì, dunque, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno insistito affinché Cinzia Paolini lasciasse il programma per frequentare Mario Lenti, ma lei non si è smossa dal proprio posto. Il cavaliere era assente, così come Ciro Solimeno.

Il sospetto degli opinionisti

Sono passate solo 24 ore dall'ultima registrazione di U&D, ma il cast è già tornato in studio per partecipare a nuove riprese.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete il 17 febbraio, dunque, svelano che Mario era assente per motivi di lavoro ma si è parlato lo stesso di lui.

Tina e Gianni hanno insistito nell'ipotizzare che tra il cavaliere e Cinzia ci sarebbe un accordo, per questo lei dovrebbe lasciare il programma. Nonostante gli attacchi che ha ricevuto da parte degli opinionisti, la dama non si è scomposta ed è rimasta sulla propria sedia.

Alle riprese odierne non ha partecipato neppure Ciro, che proprio come Mario non era in studio (ovviamente non erano presenti neanche lei sue corteggiatrici).

Le polemiche delle ultime puntate di U&D

Nelle registrazioni di U&D di questi giorni si è parlato molto di Mario e della sua decisione di riprovarci con Cinzia.

Il cavaliere non è stato in studio per un paio di settimane (impegni di lavoro che non poteva rimandare), ma non appena è tornato è finito al centro delle polemiche per il riavvicinamento con la dama che ha già frequentato qualche mese fa.

Prima che la protagonista del trono Over lasciasse il programma con Rocco, tra lei e l'imprenditore pugliese c'era stata una conoscenza piuttosto affettuosa che aveva scatenato la gelosia di Gemma.

A distanza di un po' di tempo dal loro ultimo appuntamento, i due hanno deciso di darsi un'altra possibilità e questo ha portato gli opinionisti a pensare che potrebbero avere un accordo.

Il via vai di corteggiatrici

Per quanto riguarda il trono Classico, nelle ultime registrazioni di U&D c'è stata una fuga dallo studio di quasi tutte le corteggiatrici di Ciro.

Scosse dal ripensamento del tronista su Alessia (che è andato a riprendere dopo averla eliminata), Elisa e Martina sono andate via e hanno lasciato i due da soli.

Il ragazzo, però, non ha nessuna intenzione di concludere il proprio percorso con così tanto anticipo e quindi si è prodigato in ogni modo per convincere tutte le sue pretendenti a portare avanti le conoscenze che hanno iniziato da qualche settimana davanti alle telecamere di Canale 5.