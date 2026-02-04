Martedì 3 febbraio negli studi Elios c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, c'è stata un'accesa discussione tra Alessio Pili Stella e Gianni Sperti. Nel dettaglio, lo storico opinionista ha criticato duramente l'atteggiamento tenuto dal cavaliere del Trono Over nei confronti delle dame.

Pugnaloni parla di una forte discussione durante l'ultima registrazione

L'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha fornito le anticipazioni di U&D legate alla registrazione del 3 febbraio.

In merito al Trono Over, il diretto interessato ha parlato di una lite piuttosto accesa tra Alessio Pili Stella e Gianni Sperti. Tutto è iniziato quando il cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con Deborah e Rosanna. A detta dell'opinionista, l'atteggiamento del cavaliere sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti delle due dame visto che ha avuto con entrambe un momento d'intimità. Inoltre a Sperti non è piaciuto il fatto che Alessio da settimane dica di essere indeciso fra le due donne, salvo poi chiude la conoscenza con entrambe. A differenza di Rosanna Siino, Deborah ha avuto un'esterna con Gabriele.

Tra Sebastiano ed Elisabetta invece c'è stato un bacio, ma lui ha sminuito quanto accaduto in esterna con la dama.

Dal canto suo quest'ultima risentita per ciò che ha sentito ha detto di voler interrompere la conoscenza, nonostante in camerino aveva le valige pronte per andare a Catania dal cavaliere.

Critiche da parte degli utenti all'indirizzo di Alessio Pili Stella

Su X, diversi utenti hanno commentato la nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Un utente ha criticato duramente l'atteggiamento del cavaliere: "Vorrei sapere che problemi ha Alessio Pili Stella visto che chiude qualsiasi frequentazione avviata". A fare eco ci ha pensato un altro spettatore: "Alessio crea polemiche con tutte le dame con la quale è uscito solo perché poi ha una scusa per mollarle". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Bravo Gianni Sperti che gliene ha detto quattro a quel montato di Alessio".

Un utente ha dato un giudizio personale sul cavaliere: "Il fascino di Alessio risiede nel fatto che all’apparenza sembra una persona distinta. Appena approfondisci un po' esce tutta la sua tossicità".