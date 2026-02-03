Martedì 3 febbraio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che Alessio e Gianni Sperti hanno avuto un’accesa discussione, mentre Elisabetta ha deciso di chiudere la conoscenza con Sebastiano. Per Sara, invece, c’è stato un bacio in esterna con uno dei corteggiatori. Nessuna novità, invece, su Gemma Galgani, che al momento resta ancora senza un cavaliere.

Alessio chiude con Deborah e Rosanna, tensione in studio con Gianni Sperti

La nuova registrazione di Uomini e Donne si è aperta con Alessio Pili Stella che ha messo fine sia alla conoscenza con Deborah sia a quella con Rosanna, nonostante i tentativi precedenti di riprovarci. Deborah, nel frattempo, aveva iniziato a uscire anche con Gabriele, ma il cavaliere ha preferito interrompere subito la frequentazione. In studio è nato inoltre un acceso confronto tra Alessio e Gianni Sperti: l’opinionista lo ha criticato per aver vissuto momenti di intimità con entrambe le dame senza riuscire a prendere una posizione chiara, alimentando così ulteriori tensioni.

Sebastiano ed Elisabetta si allontanano

Al centro dello studio è arrivato poi Sebastiano Mignosa, che ha racconta l’uscita con la nuova dama conosciuta nelle scorse puntate: tra loro c’è stato un bacio, ma lui ha ammesso che non gli ha lasciato buone sensazioni.

Elisabetta, che aveva già preparato le valigie per raggiungerlo a Catania, ha deciso di fare un passo indietro e chiudere definitivamente. Nella stessa registrazione, Ciro Solimeno ha recuperato sia Alessia Antonetti sia Alessia Messina, che hanno scelto di tornare a corteggiarlo, portando a quattro il numero delle sue pretendenti. Intanto, Sara Gaudenzi ha vissuto un momento importante con Alessio durante l’esterna, dove è scattato il loro primo bacio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mauro ha chiuso con Gemma

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Mauro ha deciso di interrompere la conoscenza con Gemma, convinto che la dama torinese non fosse realmente interessata a lui.

Nel frattempo, Ciro ha raccontato che, durante il trono di Martina, lui e la tronista si erano incontrati di nascosto dalla redazione, vedendosi e sentendosi lontano dalle telecamere. Intanto, Elisabetta ha chiuso la frequentazione con Sebastiano dopo che l’uomo aveva trascorso dieci giorni da lei all’Isola d’Elba, salvo poi accettare di conoscere una nuova signora scesa per lui e uscire con lei. Successivamente, Sebastiano si è pentito del proprio comportamento e ha cercato di riconquistare Elisabetta con un gesto importante: ha fatto arrivare in studio un mazzo di fiori e due biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio. La dama toscana ha apprezzato l’iniziativa, anche perché Sebastiano ha dichiarato di volerle dare l’esclusiva, e così i due hanno ripreso a frequentarsi.

Infine, spazio a Sara, che si è recata da Jakub nella speranza di convincerlo a tornare in trasmissione per corteggiarla. Tuttavia, il ragazzo ha preferito chiudere definitivamente la loro conoscenza.