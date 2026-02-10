Si è appena conclusa la seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimane, e Lorenzo Pugnaloni ha condiviso le anticipazioni di quello che è successo in studio il 10 febbraio. Maria De Filippi ha rimproverato Ciro Solimeno per i toni e i modi che ha usato con Alessia prima di eliminarla, invece tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella c'è stato un duro scontro in camerino.

L'eliminazione e il ripensamento

Nel corso delle riprese di U&D del 10 febbraio è stato dato molto spazio a Ciro e all'esterna che ha fatto con Alessia in camerino.

Il tronista ha accusato la corteggiatrice di non avere reazioni, e quindi di non essere realmente interessata a lui, e poi la accusa di avere un atteggiamento fastidioso.

Il modo con il quale Solimeno ha detto queste cose alla ragazza non è piaciuto a Maria De Filippi, che è intervenuta per rimproverarlo: la conduttrice ha invitato il giovane ad abbassare un po' i toni anche perché la sua pretendente è scoppiata a piangere quando le ha detto queste cose.

Ciro ha eliminato Alessia in preda all'ira, ma prima della fine della registrazione ha chiesto di poterle parlare perché non era convinto di lasciarla andare.

Tante liti tra gli Over di U&D

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di U&D del 10 febbraio, però, riguardano anche alcuni componenti del parterre Over.

Paola ed Edoardo si sono scontrati a 24 ore di distanza dal "no" di lei alla proposta di lui di lasciare il programma insieme, ma anche tra Rosanna e Alessio c'è stato un durissimo scontro in camerino che è continuato in studio.

Una nuova conoscenza per Elisabetta

A poche ore di distanza dal "no" che ha detto a Sebastiano, Elisabetta ha accettato l'invito a cena di un altro cavaliere del parterre.

Le anticipazioni delle riprese di U&D del 10 febbraio, infatti, svelano che la dama è uscita con Stefano e lo ha baciato: Gianni Sperti, però, è intervenuto per criticare la donna e la velocità con la quale avrebbe voltato pagina.

Per quanto riguarda Sara, ha portato il esterna Matteo, lo ha baciato e poi ci ha discusso animatamente perché secondo lei quello scambi di tenerezze sarebbe avvenuto un po' per compassione.