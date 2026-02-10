Martedì 10 febbraio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni, diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, rivelano che in studio c’è stata una rottura per una coppia del parterre over. Secondo quanto riportato dal blogger, è stata Paola a decidere di mettere un punto alla frequentazione con Edoardo. Nel frattempo, è emersa anche una dichiarazione di Cinzia, che ha raccontato di aver avuto una sorta di intimità con un corteggiatore. Spazio, infine, anche alle vicende sentimentali di Elisabetta, che ha baciato Stefano.

Paola chiude con Edoardo

La frequentazione tra Edoardo e Paola è terminata, e i due si sono detti addio durante le riprese di Uomini e Donne del 10 febbraio. È stata la dama del parterre a prendere la decisione, non avendo gradito quanto accaduto nella registrazione del giorno precedente, quando Edoardo le aveva chiesto di lasciare il dating show con la scusa dell’intimità. Nel frattempo, durante la registrazione c’è stato spazio anche per le vicende di Elisabetta, che ha voltato pagina dopo la conoscenza con Sebastiano. La dama dell’Isola d’Elba è uscita con Stefano e, in studio, i due hanno raccontato della bellissima serata trascorsa insieme, durante la quale è scattato un bacio. Elisabetta è stata però criticata da Gianni Sperti, che ha giudicato troppo frettolosa la nuova conoscenza, considerando che la frequentazione con Sebastiano si è conclusa da pochissimo.

Cinzia ha avuto una sorta di intimità con un cavaliere

Nel frattempo, Cinzia ha ammesso di aver avuto una sorta di intimità con il suo nuovo corteggiatore, ma ha preferito concentrare l’attenzione su un altro signore del parterre, Stefano, il quale, a suo dire, non avrebbe raccontato nulla della loro conoscenza telefonica durata circa un mese. Al centro studio sono poi finiti quattro protagonisti del parterre: Rosanna, Michele, Arnaldo e Debora. La dama palermitana, invece di focalizzarsi su Michele, ha finito per discutere nuovamente con Alessio. Arnaldo e Debora, invece, hanno dichiarato di trovarsi bene insieme, ma anche in questo caso Alessio è intervenuto nella discussione. Il cavaliere torinese, infatti, non ha gradito che Debora – con la quale aveva avuto intimità – abbia cambiato rotta in modo così improvviso.

Infine, c’è stato spazio anche per Ciro, che è stato rimproverato da Maria De Filippi, la quale gli ha chiesto di abbassare i toni dopo alcune affermazioni rivolte ad Alessia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Edoardo ha dato l'esclusiva a Paola

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne trasmesse su Canale 5, Edoardo aveva dato l’esclusiva a Paola. Tuttavia, quando ha visto che la dama desiderava conoscere anche altri cavalieri del parterre, ha deciso di fare lo stesso. Nel frattempo, Rosanna e Alessio hanno avuto un nuovo battibecco, mentre Gemma è scoppiata ancora una volta in lacrime per Mario. La dama torinese si è lamentata del fatto che il signor Lenti non le abbia fatto gli auguri di compleanno.