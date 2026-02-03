Il 3 febbraio c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto all'interno degli studi Elios. Nel corso delle riprese di questo martedì, dunque, Alessio Pili Stella ha avuto un'accesa discussione con Gianni Sperti, invece Elisabetta Gigante ha chiuso con Sebastiano Mignosa dopo aver saputo che lui ha baciato un'altra.

Elisabetta e Sebastiano al capolinea

Continuano le riprese di Uomini e donne e anche oggi, 3 febbraio, il cast si è ritrovato in studio per partecipare a nuove puntate.

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine della registrazione, svelano che gran parte del tempo a disposizione è stato dedicato a Sebastiano e al racconto dell'uscita che ha fatto con una nuova signora del parterre. I due si sono baciati, ma il cavaliere ha detto che non è rimasto colpito da quasi scambio di effusioni.

Elisabetta, che aveva già pronte le valigie per andare a Catania dall'uomo, ha cambiato idea e ha chiuso con lui dopo aver saputo del bacio con un'altra donna.

Scintille in studio tra Alessio e Gianni: l'opinionista ha accusato il cavaliere di essere stato in intimità con due dame nello stesso periodo e questo ha dato il via ad una dura lite.

Tutte le frequentazioni finite nelle ultime puntate

Dopo la proposta di matrimonio di Roberto ad Agnese e il fidanzamento tra Mauro e Tiziana, negli studi di Uomini e donne ci sono state solo rotture.

Nel corso delle riprese di puntate che andranno in onda tra qualche settimana, infatti, molti componenti del parterre Over si sono lasciati in maniera più o meno turbolenta.

Se Gemma e Sabrina sono tornate single abbastanza serenamente (Ciro e Nicola non hanno protestato), è tra Elisabetta e Sebastiano che c'è stato un addio piuttosto burrascoso.

Quando il cavaliere ha accettato di incontrare le sue aspiranti corteggiatrici, la dama ha perso le staffe e si è detta pronta ad interrompere la frequentazione se lui non si deciderà a darle l'esclusiva.

I cavalieri fuori dalle dinamiche di questo periodo

Nelle ultime due/tre settimane sono un po' cambiati i protagonisti al centro della scena, soprattutto sul fronte Over.

Se per mesi non si è parlato d'altro che delle conoscenze di Mario, è da diverso tempo che il cavaliere è finito nell'ombra e neanche Gemma sembra dargli più la stessa importanza.

Anche Federico è passato dall'essere uno dei personaggi più chiacchierati di quest'edizione di Uomini e donne a non venire neppure menzionato nelle anticipazioni delle nuove registrazioni.