Martedì 24 febbraio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che ben tre protagonisti del trono over hanno deciso di lasciare la trasmissione: Elisabetta, Sebastiano e Sabrina. I tre, però, non sono usciti in coppia, ma ognuno per conto proprio. Anche Marina è finita al centro della tensione in studio: la dama ha abbandonato la registrazione visibilmente agitata dopo un acceso scontro con Tina Cipollari.

Elisabetta e Sebastiano hanno lasciato Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio è stata un susseguirsi di colpi di scena, soprattutto nel trono over, dove il clima si è acceso a causa di decisioni improvvise da parte di alcuni protagonisti del parterre. Elisabetta ha annunciato la volontà di lasciare il programma, precisando però che non si tratta di un addio definitivo, bensì di una pausa. La panettiera dell’Isola d’Elba ha spiegato di voler restare lontana dalle telecamere per un periodo imprecisato, perché in questo momento sente di avere la testa altrove e non vuole prendere in giro nessuno. La scelta di Elisabetta ha avuto ripercussioni immediate anche su Sebastiano, che ha deciso a sua volta di abbandonare il dating show di Maria De Filippi.

Per il cavaliere siciliano, infatti, non avrebbe più senso restare in studio senza la dama con cui aveva intrapreso un percorso. È importante sottolineare che i due non hanno lasciato la trasmissione insieme, ma separatamente.

Sabrina ha lasciato la trasmissione

Nel corso della registrazione del 24 febbraio non sono mancati ulteriori colpi di scena che hanno movimentato la giornata. Sabrina ha infatti deciso di lasciare Uomini e Donne, anche lei da sola. Al momento, però, non è chiaro se la sua sia una scelta definitiva oppure una pausa temporanea, simile a quella annunciata da Elisabetta. Le anticipazioni non chiariscono se la dama emiliana abbia intenzione di tornare dopo qualche settimana lontano dalle telecamere per riflettere sul proprio percorso.

Intanto, in studio si è acceso un altro momento di forte tensione che ha coinvolto Marina. La dama ha abbandonato lo studio visibilmente nervosa e agitata dopo un duro attacco da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il confronto tra Marina e i due opinionisti è stato particolarmente acceso, tanto da costringerla a lasciare la registrazione per riprendersi dalla discussione.