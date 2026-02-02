Lunedì 2 febbraio si sono svolte le nuove riprese di Uomini e Donne. Le anticipazioni delle prossime puntate, che andranno in onda su Canale 5 e sono trapelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito internet, rivelano che Elisabetta ha chiuso con Sebastiano, così come Sabrina, che ha interrotto la conoscenza con Nicola. Spazio anche alle vicende di Ciro, che ha scoperto che due corteggiatrici non si sono presentate in studio e ha deciso di andare a riprenderle. Sara, invece, ha fatto le esterne con i nuovi pretendenti.

Elisabetta e Sabrina chiudono le frequentazioni

Le nuove anticipazioni raccontano che Sebastiano Mignosa ha accettato di conoscere alcune dame appena arrivate per lui, scelta che ha spinto Elisabetta a prendere una decisione netta: non intende più tollerare questa situazione e, sentendosi messa da parte, ha scelto di interrompere la frequentazione, chiedendo ormai un rapporto esclusivo. Anche Sabrina Zago ha voltato pagina: la dama ha deciso di chiudere con Nicola dopo aver scoperto che lui prosegue la conoscenza con un’altra donna, Atlanta. Sul fronte Gemma Galgani, invece, è arrivata un’altra svolta: la storica protagonista del programma ha deciso di congedare Ciro, il cavaliere che nelle scorse registrazioni era sceso proprio per corteggiarla.

Ciro e Sara proseguono il loro percorso a Uomini e Donne

Le nuove anticipazioni si aprono con Ciro Solimeno, che dopo l’ultima registrazione aveva visto ben quattro corteggiatrici lasciare lo studio. Nella registrazione del 2 febbraio è stato mostrato un filmato in cui il tronista raggiunge ciascuna di loro in camerino per chiarire la situazione, e in studio hanno fatto il loro ritorno Elisa e Martina. Assenti invece Alessia Messina e Alessia Antonetti, che Ciro ha dichiarato di voler andare a recuperare personalmente. Sul fronte di Sara Gaudenzi, la tronista ha trascorso un’esterna con Mattia, un nuovo corteggiatore che aveva attirato la sua attenzione già nella puntata precedente. L’incontro sembra essere andato molto bene: nonostante si conoscano da poco, Sara ammette di trovarsi a suo agio con lui e dalle sue parole emerge chiaramente un interesse nascente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cinzia e Lanfranco hanno continuato a frequentarsi

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Cinzia e Lanfranco hanno spiegato al centro dello studio come sta procedendo la loro conoscenza. La frequentazione tra i due protagonisti del trono over del dating show va avanti ormai da due mesi e, per quanto raccontato dal cavaliere, lui sarebbe anche pronto a lasciare la trasmissione insieme a Cinzia. Tuttavia, quest’ultima ha avuto qualche remora dopo aver saputo che Lanfranco ha avuto una relazione con una donna molto più giovane di lei, ma lui l’ha rassicurata dicendo di provare ormai dei sentimenti. Intanto, Elisabetta e Sebastiano hanno continuato a conoscersi e tra i due c’è stato un passo avanti, poiché il cavaliere siciliano è andato per dieci giorni all’Isola d’Elba da lei.

Purtroppo, però, le cose non sono andate nel migliore dei modi, perché c’è stata una lite al centro studio. Nel frattempo, Ciro ha fatto una confessione inaspettata, rivelando che ai tempi del trono di Martina, la tronista lo aveva contattato di nascosto quando lui era il suo corteggiatore e i due si erano incontrati senza dire nulla alla redazione, mantenendo segreta la vicenda per tutti questi mesi.