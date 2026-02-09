Lunedì 9 febbraio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, rivelano che in studio c’è stata una pioggia di critiche per il comportamento di una delle dame del parterre over. Edoardo, infatti, ha fatto una dichiarazione a Paola e, proprio quando la coppia sembrava sul punto di lasciare insieme il programma, lei ha rifiutato la proposta, finendo al centro delle critiche degli opinionisti. Spazio anche alle vicende sentimentali di Gemma Galgani, che ha conosciuto un nuovo signore arrivato per corteggiarla.

Paola non lascia Uomini e Donne con Edoardo

Edoardo e Paola sono andati al centro dello studio per raccontare come sta procedendo la loro relazione, iniziata ormai da qualche settimana. Il cavaliere ha fatto una dichiarazione alla dama, manifestando la sua intenzione di lasciare Uomini e Donne insieme a lei. In studio c’è stato molto stupore per il gesto di Edoardo, ma la sorpresa è arrivata quando Paola ha rifiutato la proposta. Gli opinionisti sono quindi intervenuti per criticare la dama e difendere il cavaliere, rimasto deluso dal suo no. Secondo le anticipazioni, inoltre, non sarebbe passato inosservato nemmeno il modo in cui Paola avrebbe reagito alle parole di Edoardo, giudicato da molti troppo superficiale.

Gemma rifiuta un signore arrivato per conoscerla

Nel frattempo sono state affrontate anche le vicende sentimentali di Gemma Galgani. Per la dama torinese è arrivato in studio un cavaliere interessato a conoscerla. L’uomo non è un volto nuovo per i telespettatori di Uomini e Donne, poiché in passato aveva già partecipato al dating show di Maria De Filippi per corteggiare Aurora Tropea. Tuttavia, non ha particolarmente colpito Gemma, che ha preferito non proseguire la conoscenza. Intanto è andato avanti anche il percorso di Ciro, che ha fatto un’esterna con la corteggiatrice Martina e tra loro è scattato un bacio. Sara, invece, ha portato in esterna Alessio e anche tra loro c’è stato un bacio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma disperata per Mario

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Gemma ha avuto un confronto con Mario dopo le dichiarazioni del cavaliere pugliese rilasciate a Verissimo durante un’intervista con Silvia Toffanin. Galgani ci è rimasta male, poiché il signor Lenti aveva speso belle parole per lei, lasciando intravedere uno spiraglio per una possibile trasformazione del loro rapporto. Tuttavia, in studio Mario ha chiarito che non ci sarà modo di essere qualcosa di più di un amico per Gemma, che nel frattempo è rimasta molto delusa anche perché non ha ricevuto dal cavaliere nemmeno gli auguri di compleanno. Successivamente, la dama torinese è scoppiata in lacrime e si è sfogata disperata dopo la puntata.

Intanto, c’è stata una buona notizia per Mauro, che ha conosciuto Tiziana: la loro prima uscita è andata molto bene ed entrambi hanno deciso di continuare a frequentarsi. Anche Alessio e Rosanna hanno iniziato a vedersi, anche se per loro la presenza di Giuseppe, ex della dama siciliana, è stata un problema per Alessio, poiché è molto amico dell’ex volto noto del parterre over. Spazio infine alle vicende sentimentali di Sabrina, che ha frequentato per qualche settimana Carlo. Quando lui le ha chiesto di lasciare insieme la trasmissione, però, non ha ricevuto la risposta che sperava. Inoltre, la dama ha continuato a conoscere altri signori, preferendo infine abbandonare il programma, visto che i suoi sentimenti non si sono trasformati in amore.